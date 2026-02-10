Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Необходимо снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся», - сказал Президент.

Глава государства поставил задачу перед Правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий.

По его словам, в этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество.