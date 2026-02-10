Такое указание дал Глава государства на расширенном заседании Правительства, передает Kazpravda.kz
«Необходимо снижение инфляции до разумного и рационального уровня, без резких скачков. Причины высокого уровня инфляции нам понятны. Теперь нужно решить эту проблему, но без ущерба развитию страны. Однако мнения по этому вопросу расходятся», - сказал Президент.
Глава государства поставил задачу перед Правительством и Нацбанком совместно разработать пошаговый алгоритм действий.
По его словам, в этой критически важной работе должны принять участие все ведомства и экспертное сообщество.
«Повторяю: требуется срочно переломить неблагоприятную ситуацию, принять конкретные меры для снижения инфляции в течение трех лет. Следует обеспечить качественную реализацию Программы совместных действий. Попытки заболтать проблему обсуждениями, разработкой ненужных «дорожных карт» будут расцениваться как уход от ответственности. Предупреждаю заранее: в подобных случаях будут приниматься строгие меры воздействия. В качестве результата будут признаны только конкретные показатели, ведущие к росту реальных доходов населения», - подчеркнул Глава государства.