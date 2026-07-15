Дорогу «Алматы – Қаскелен» расширят до восьми полос

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросу исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Глава государства обратил внимание на жалобы жителей Алматы и близлежащих населенных пунктов относительно высокой загруженности дороги Алматы – Қаскелен. Президент поручил незамедлительно приступить к реализации проекта расширения дороги. До конца этой недели подрядчику необходимо мобилизовать технику и персонал. В понедельник, 20 июля, начать строительные работы. Поручение Главы государства должно быть выполнено качественно и в максимально сжатые сроки», — поручил Олжас Бектенов.

Глава Кабмина отметил, что стоимость проекта фиксированная и не подлежит удорожанию.

«Во избежание спекуляций с земельными участками, подлежащими выкупу в целях реализации проекта, их стоимость необходимо зафиксировать по состоянию на вчерашний день – 14 июля», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев представил проект по расширению проезжей части участка автодороги от города Алматы до города Қаскелен, протяженностью 8 км, до 8 полос. Финансирование предоставляется через Банк развития Казахстана. Планируется строительство двух развязок и 9 надземных пешеходных переходов. В результате пропускная способность на этом участке увеличится в 2 раза. Завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию планируется до декабря 2027 года.

По данным акима города Алматы Дархана Сатыбалды, в день в мегаполис заезжают 300 тыс. автомашин. С учетом внутренних АТС объем трафика превышает миллион транспортных средств. Автомобильная дорога Алматы – Қаскелен является одним из наиболее загруженных участков Алматинской агломерации. Интенсивность движения здесь достигает порядка 60 тыс. автомобилей в сутки. Также доложено о проекте по пробивке проспекта Абая до БАКАД.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил о начале работ по строительству альтернативной дороги, протяженностью 32 км, от села Ұзынағаш. Этот проект позволит снизить нагрузку на трассу Алматы-Қаскелен.

По указанным проектам решение земельных вопросов в городе Алматы и Алматинской области находится на завершающей стадии. Кроме того, были обсуждены меры по развитию Алматинской агломерации. Рассмотрены проекты дорог по направлению Алматы- Есік, Алматы-Талғар. Также ведется работа по развитию рельсового транспорта и Алматинского метрополитена.

Руководитель правительства дал ряд поручений по комплексному решению вопросов транспортной связанности Алматинской агломерации.