Новый медеплавильный завод построят в Балхаше

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В рамках реализации поручений Главы государства по развитию глубокой переработки сырья и увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью Правительство Республики Казахстан одобрило Соглашение об инвестициях по проекту строительства медеплавильного завода между Министерством промышленности и строительства и ТОО «Qazaq Smelter». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz

По информации Кабмина, новое производство разместят в городе Балхаш Карагандинской области. Общий объем частных инвестиций составит 750 млрд теңге. Строительство предприятия начнется в 2027 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2030 год. Производственная мощность завода составит: 300 тыс. тонн катодной меди, 10 тонн золота, 300 тонн серебра и более 1,5 млн тонн серной кислоты в год. Проект предусматривает создание порядка 1,2 тыс. постоянных рабочих мест. На момент запуска предприятия 90% сотрудников будут составлять казахстанские специалисты, включая руководящие должности, в течение последующих пяти лет их доля увеличится до 95%. Также инвестор возьмет на себя обязательства по подготовке 50 студентов в учебных заведениях Карагандинской области.

Ввод новых мощностей позволит увеличить производство меди в полтора раза, до более чем 800 тыс. тонн в год. Экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью возрастет с 460 тыс. до 760 тыс. тонн меди в год. Вместе с тем производство будет оснащено современными технологиями и цифровыми решениями.

В Казахстане по итогам шести месяцев текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 9,8%. Рост отмечается в машиностроении, пищевой и химической промышленности, нефтепереработке, выпуске строительных материалов и других направлениях. За этот период в стране произведено 232 тыс. тонн катодной меди.

Катодная медь является ключевым сырьем для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Она используется при производстве электрических кабелей и оборудования, труб, строительных материалов, автомобильных компонентов, а также бронзы, латуни и других медных сплавов.