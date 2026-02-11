Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан 10 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

«Вчера Глава государства подчеркнул особую важность проекта новой Конституции. Масштаб и значимость изменений, а также открытость процесса обсуждения являются беспрецедентными в истории страны. Как отметил Президент, в проекте новой Конституции четко закреплен принцип «не человек для государства, а государство для человека». Именно на это нацелена конституционная реформа: наряду с масштабным политическим обновлением она ориентирована на ускорение качественного роста экономики. Иными словами, в первую очередь приоритет должен быть отдан повышению доходов и благосостояния населения. Это — одна из важнейших задач, стоящих перед нами», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам совещания Премьер-министр подчеркнул, что все задачи Президента требуют точного и практического исполнения, с измеримым эффектом для населения и бизнеса. Дан ряд поручений.

В экономическом блоке поставлены задачи по снижению и контролю инфляции, уменьшению издержек бизнеса, развитию конкуренции на товарных рынках, тиражированию цифрового тенге в различных отраслях. Поручено активнее использовать действенные механизмы: стабилизационные фонды, форвардные договоры, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности. Отмечена важность выстраивания понятной и предсказуемой системы взаимодействия с населением и бизнесом в налоговой сфере. Поручено внедрить механизм мягкого администрирования и раннего предупреждения. Также необходимо создать единую цифровую экосистему для бизнеса, доступную через мобильные приложения, расширить цифровую маркировку товаров без ущерба производству. Кроме того, поставлены задачи по пересмотру механизма внеплановых проверок субъектов МСБ, оптимизации управления активами, качественному развитию города Алатау.

Министерству финансов совместно с центральными госорганами и акиматами до 1 мая т.г. поручено провести всестороннюю ревизию бюджетных программ.

Министерству финансов совместно с Нацбанком, а также заинтересованными госорганами до конца августа т.г. принять меры по тиражированию цифрового тенге в различных отраслях.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами и Ассоциацией финансистов Казахстана до конца года внести изменения в законодательство в части наделения маркетплейсов, интернет-агрегаторов и банков второго уровня статусом и функциями налоговых агентов.

Министерству нацэкономики совместно с НПП «Атамекен» поручено до 1 июня т.г. пересмотреть механизм внеплановых проверок субъектов МСБ.

Министерствам промышленности и финансов совместно с палатой «Атамекен» обеспечить завершение всех процедур регистрации и запустить Реестр казахстанских товаропроизводителей с 1 марта т.г.

По инвестполитике даны поручения по разработке целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал до 2030 года со значительным увеличением доли частных вложений. Также необходимо сформировать пул приоритетных проектов и закрепить KPI для госорганов и акиматов по привлечению внебюджетных средств. МИД совместно с Kazakh Invest будет усилена работа с крупными инвесторами и взаимодействие через Kazakhstan Investment House, а также усилен контроль исполнения соглашений и постинвестиционный мониторинг на цифровой платформе.

Министерствам нацэкономики и иностранных дел совместно с заинтересованными госорганами поручено в месячный срок разработать уточненные целевые индикаторы по инвестициям в основной капитал по источникам финансирования до 2030 года с значительным увеличением доли частных вложений.

Министерству иностранных дел совместно с госорганами разработать регламент постинвестиционного мониторинга введенных в эксплуатацию проектов. Поручено ускорить внедрение соответствующего модуля в Национальной цифровой инвестиционной платформе.

По цифровизации поручено разработать подходы к инфраструктуре управления данными. Отдельно поставлены задачи по расширению практического использования KazLLM, улучшению функционала мессенджера Aitu и интеграции систем Tasqyn и Talsim для активизации работы по прогнозированию паводков и пожароопасного периода.

Министерству искусственного интеллекта совместно с Национальным банком необходимо до 1 октября обеспечить полноценный запуск Фонда финансирования цифровизации.

Министерствам искусственного интеллекта, нацэкономики, финансов в течение месяца следует выработать меры по стимулированию активного внедрения цифровых решений в сфере бизнеса.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами в 10-дневный срок утвердить план миграции информационных систем на платформу «QazTech».

В реальном секторе акцент сделан на своевременное завершение ключевых инфраструктурных проектов в энергетике, обрабатывающей промышленности, включая нефтепереработку и нефтегазохимию, транспорт и АПК. Также поставлены задачи по наращиванию темпов цифровизации логистики, модернизации транспортной инфраструктуры. Отмечена необходимость насыщения внутреннего рынка отечественными продуктами, усиления ветконтроля, развития кооперации и повышения прозрачности господдержки через цифровые инструменты.

Министерствам энергетики и искусственного интеллекта до конца текущего года — внедрить онлайн-мониторинг Единой энергосистемы Казахстана на базе созданного Ситуационного аналитического центра при Минэнерго. До конца 2027 года следует объединить Западную зону с Единой энергосистемой и усилить Южную зону, без переносов сроков.

20 февраля внести в Правительство проект Национального плана по угольной генерации. Фонду «Самрук-Казына» – обеспечить реализацию энергетических проектов «Алматинские станции» ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск в установленные сроки.

Министерствам промышленности, национальной экономики и Холдингу «Байтерек» в двухмесячный срок разработать механизмы поддержки отечественного бизнеса для организации дальнейшего передела полимерной продукции.

Министерствам промышленности и национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами в месячный срок внести предложения по созданию новых экономических стимулов для развития глубокой переработки сырья и увеличения экспорта продукции высокого передела.

Министерствам промышленности, национальной экономики, финансов и акиматам в месячный срок внести в Правительство согласованные предложения по трансформации специальных экономических зон, включая пакет законодательных поправок.

Министерству транспорта совместно с КТЖ до конца года обеспечить запуск железнодорожных проектов «Мойынты-Кызылжар», «Дарбаза-Мактаарал», завершить модернизацию участков «Алтынколь-Жетыген» и «Бейнеу-Мангистау».

До конца следующего года – ввести в эксплуатацию участок «Бахты-Аягоз». КТЖ – обеспечить план по транзиту грузов на текущий год в объеме не менее 40 млн тонн. До конца текущего года следует полностью оцифровать процесс предоставления грузовых вагонов оператором железнодорожной сети.

Министерству транспорта – ускорить процедуры по реализации автодорожных проектов «Караганда-Жезказган», «Центр-Запад», «Актобе-Улгайсын», строительству объездных дорог в Кызылорде, Сарыагаше и Рудном. Начать в текущем году строительные работы по проекту «Караганда-Жезказган», до конца следующего года обеспечить завершение модернизации 33 автомобильных пунктов пропуска на границе.

Министерству транспорта – до конца текущего года запустить в промышленную эксплуатацию цифровую платформу Smart Cargo, обеспечив ее интеграцию со всеми государственными цифровыми системами.

Министерствам сельского хозяйства и торговли совместно с бизнес-сообществом в месячный срок пересмотреть действующие подходы и выработать системные меры по насыщению внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами и укреплению экспортного потенциала. Выстроить эффективную прозрачную цепочку от производства до сбыта готовой продукции.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами обеспечить развитие ветеринарной инфраструктуры с усилением контроля на местах и на границе. До 15 апреля т.г. внести в Правительство проект комплексного плана развития ветеринарии.

Министерству сельского хозяйства совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами до 1 июня т.г. разработать и внести в Правительство соответствующий законопроект о кооперации в сельском хозяйстве.

До 1 сентября т.г. обеспечить полноценное функционирование информационной системы в сфере АПК для повышения прозрачности и эффективности системы господдержки, отслеживать исполнение встречных обязательств получателями субсидий.

Премьер-министр поставил задачи по устранению системных проблем в образовании и здравоохранении, в том числе через цифровизацию и повышение прозрачности расходов. Отдельный акцент сделан на подготовке кадров, цифровизации медицинской информационной системы, формированию цифровых профилей домохозяйств, а также интеграции различных форм помощи в системе «Социальный кошелек».Министерствам просвещения, науки и высшего образования совместно с Министерством финансов, акиматами регионов в месячный срок внести в Правительство предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств на всех уровнях образования.

Министерству труда совместно с министерствами науки, просвещения и палатой «Атамекен» к 1 апреля создать Национальный центр трансформации профессий.

Министерствам здравоохранения, искусственного интеллекта и финансов до 1 апреля т.г. завершить внедрение Единого хранилища медицинских данных. Даны поручения по разработке Единой государственной медицинской информационной системы.

Министерству финансов совместно с министерствами искусственного интеллекта и цифрового развития, здравоохранения до конца года оцифровать деятельность Фонда социального медицинского страхования.

Министерству труда до 1 марта т.г сформировать социальные цифровые профили домохозяйств с применением Цифровой карты семьи, а также обеспечить оказание мер социальной поддержки через Единую цифровую платформу.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами до конца года обеспечить интеграцию в системе «Социальный кошелек» различных форм соцподдержки.