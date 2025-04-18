Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев, сопровождавший в поездке руководителя Правительства, доложил об основных экономических показателях области. Так, валовый региональный продукт по итогам минувшего года составил 2,2 трлн тенге. Объем промышленной продукции дос­тиг 188 млрд тенге, из них в обрабатывающем секторе – 122,5 млрд тенге.

На примере индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» Премьер-министр проверил проводимую в регио­не работу по формированию новых точек экономического роста. В Кордайском районе Олжас Бектенов посетил территорию индустриального торгово-логис­тического комплекса (ИТЛК), прилегающего к пунктам пропус­ка «Карасу» – со стороны Казахстана и «Ак-Тилек» – со стороны Кыргызстана.

Напомним, данный логистический проект осуществляется в рамках задач, поставленных главами двух государств

Касым-Жомартом Токаевым и Садыром Жапаровым по увеличению взаимного товарооборота до трех миллиардов долларов.

Присутствующие во время посещения ИТЛК Премьер-минист­ром Казахстана Чрезвычайный и Полномочный Посол нашей страны в Кыргызской Респуб­лике Рапиль Жошыбаев и министр экономики и коммерции сопредельного государства Бакыт

Сыдыков рассказали о проводимой ими совместной работе.

На сегодня, по их словам, соз­дается инфраструктура для кооперационных проектов в сфере производства молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной, фармацевтической продукции. Главная цель – выпуск новых товаров и их дальнейший сбыт с интеграцией в международные товаропроводящие системы.

Директор управляющей компании индустриального комп­лекса ТОО «Romsey Holdings KZ» Абзал Мынбаев доложил о мерах по привлечению на территорию ИТЛК частных инвестиций и планах по открытию производств по переработке сельскохозяйственной продукции, пищевого пластика, изготовлению кабельной продукции и фарфоровой посуды. Общая сумма инвестиций по данным проектам составит около 40 млрд тенге. Кроме того, ведется работа по реорганизации ИТЛК в субзону СЭЗ «Jibek joly», что повысит инвестиционную привлекательность индустриального торгово-логистического комплекса.

– Глава государства на недавнем совещании поставил задачу не снижать темпы экономического роста страны и объемы привлекаемых инвестиций. Создание масштабного комплекса позволит нам развивать как промышленное производство, так и выстраивать эффективную систему сбыта готовой продукции, а также создавать новые рабочие места. В данном направлении важно проактивно проработать всю цепочку от инвестиций до пос­тавок. Для содействия проекту в кратчайшие сроки необходимо решить вопросы инженерной инфраструктуры, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Затем Премьер-министр ознакомился с развитием строительной индустрии региона, посетив цеха цементного завода ТОО «KORCEM».

Годовая производственная мощность предприятия, запущенного сравнительно недавно, составляет 1,3 млн тонн цемента. Продукция находит сбыт на внутреннем рынке, а также экспортируется в Узбекистан, Россию и Кыргызстан. Заместитель генерального директора ТОО «KORCEM» Станислав Щербаков рассказал о применении на производстве передовых технологий, которые включают в себя системы повышенной фильтрации выбросов и пылеулавливающих устройств. Весь технологический цикл контролируется с центрального пульта, что позволяет управлять механическими процессами.

Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства оказать содействие заводу в насыщении казахстанского рынка отечественным цементом и расширении экспортных рынков.

Вчера Олжас Бектенов также посетил ряд масштабных инвестиционных проектов на территории СЭЗ «Jibek Joly». Всего, как доложили Премьер-минист­ру, здесь зарегистрировано 18 участников, представляющих сферы химической, обрабатывающей промышленности, машинострое­ния, энергетики, металлургии. По итогам 2024 года объем инвестиций в регион составил 506 млрд тенге, в 2025 году ожидается рост до 850 млрд тенге в результате осуществления девяти новых проектов.

Заместитель акима Жамбылской области Абулхаир Тамабек доложил о развитии инфраструктуры СЭЗ, включая газо- и электроснабжение, водовод, железнодорожные подъездные пути. Принимаемые меры позволяют обеспечивать потребности строящихся производств и формировать базу для запуска новых инвестиционных инициатив.

Здесь же Премьер-министр смог принять участие в старте строительства новых промышленных объектов: металлургичес­кого комплекса полного цикла и завода по глубокой переработке кукурузы. Данные проекты претворяются в жизнь в рамках договоренностей и встреч, состояв­шихся в ходе рабочего визита Олжаса Бектенова в КНР в ноябре прошлого года.

При участии китайского инвес­тора Fujian Hengwang Investment Co., Ltd начато строительство одного из крупнейших на сегодня в Казахстане металлургичес­ких заводов общей стоимостью 1,2 млрд долларов. Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств инвестора. Предприятие будет специализироваться на выпуске арматуры, катанки, полосовой и профильной стали, а также других видов металлопродукции.

Председатель правления Fujian Hengwang Investment Co., Ltd Цзэн Чжаоцянь доложил, что в рамках осуществления первого этапа в 2027 году мощность завода достигнет 1 млн тонн в год. Второй этап – в период с 2027 по 2029 год – позволит довести ежегодный производственный объем стали до 3 млн тонн. Для обеспечения энергетических потребнос­тей предприятия предусмотрено строительство газотурбинной электростанции. Планируется создание 2,5 тыс. рабочих мест. Важным элементом цикла является применение экологичес­ки чистой технологии прямого восстановления железа.

– Предприятие станет одним из крупных производителей черного металла и металлопродукции с полным циклом глубокой переработки железной руды в Казахстане. Правительство всецело поддерживает строительство данного завода и окажет необходимую поддержку для его успешного запуска, – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил стройплощадку завода по глубокой переработке кукурузы. Проект осуществляется китайской компанией Fufeng Group – мировым лидером в индустрии биоферментации и предусматривает создание вертикально интегрированного промышленного парка с объемом вложений в 800 млн долларов при производственной мощности переработки до 1 млн тонн кукурузы в год с дальнейшим трехкратным ростом объемов. Промышленный комплекс будет включать в себя завод по выпуску крахмала и три предприятия по биоферментации. На выходе ожидается продукция высокого передела: лизин, глутамин, глутаминовая кислота, лейцин, треонин и многое другое. Ввод в эксплуатацию ключевых объектов намечен на 2026 год. Планируется создание до 1,5 тыс. рабочих мест.

Олжас Бектенов отметил, что завершение данного проекта станет важным шагом в повышении уровня переработки сельхозпродукции, развитии экспортного потенциала республики и привлечении современных агротехнологий.

В завершение рабочей поездки Премьер-министр также проверил ход строительства завода кальцинированной соды ТОО «Qazaq Soda». Как сообщила пресс-служба руководителя Правительства, в ходе ознакомления с проектом была подчеркнута важность своевременной его реализации, которая не только выведет Казахстан в число ведущих мировых производителей кальцинированной соды, но и даст возможность нашей респуб­лике встроиться в одну производственно-технологическую цепочку с ведущими мировыми производителями соды – Китаем, Турцией, США и Россией.