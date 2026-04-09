Новые саженцы у «Ғылым ордасы»

Наука
14
Николай Николаев

В честь Дня работников науки прошла конференция, перед началом которой ее участники высадили деревья у здания «Ғылым ордасы».

фото автора

Мероприятия были организованы с целью популяризации отечественной науки, продвижения ее достижений, демонстрации инновационных результатов научно-исследовательской деятельности в стране. Участие в них приняли вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, академики Национальной академии наук, ректоры высших учебных заведений, директора научно-исследовательских институтов, руководители научных организаций, ученые, внесшие значительный вклад в развитие отечественной науки, а также ведущие молодые исследователи.

Тематика докладов конференции охватила актуальные вопросы в области медицины, биотехнологий, археологии, генетики, а также коммерциа­лизации научных разработок с демонстрацией передовых научных достижений в данных сферах. Ряд ученых и молодых исследователей в этот день получили ведомственные награды.

Также состоялась научно-познавательная выставка, на которой ученые представили свои исследования, иннова­ционные продукты и технологии. В частности, были продемонстрированы результаты грантовых проектов по коммерциализации, реализуемых АО «Фонд науки». Гости выставки ознакомились с уникальными инновационными разработками казахстанских ученых и смогли наладить профконтакты.

#наука #саженцы #День работников науки #Ғылым ордасы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]