Тренерам казахстанских спортшкол хотят повысить зарплату

Правительство , Экономика , Образование , Спорт
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Размеры надбавок тренерам-преподавателям будут зависеть от их квалификации.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане планируется ввести новые виды надбавок и доплат спортивным тренерам-преподавателям. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"До конца года с учетом международного опыта планируется внести изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли. Планируем также ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Предложения по мерам социальной поддержки работников отрасли поручаю до конца года отработать с заинтересованными государственными органами", – сказал министр.

Он также отметил, что с этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 тыс. до 22 тыс.тенге.

"Кроме того, совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий, а также утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям, и до конца года будут разработаны еще по восьми профессиям", – дополнил спикер. 

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