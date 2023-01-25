Тренерам казахстанских спортшкол хотят повысить зарплату

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане планируется ввести новые виды надбавок и доплат спортивным тренерам-преподавателям. Об этом сообщил министр культуры и спорта Асхат Оралов на коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"До конца года с учетом международного опыта планируется внести изменения в квалификационные требования для специалистов отрасли. Планируем также ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство групп и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Предложения по мерам социальной поддержки работников отрасли поручаю до конца года отработать с заинтересованными государственными органами", – сказал министр.

Он также отметил, что с этого года введены надбавки за категорию тренерам-преподавателям школ-интернатов в зависимости от их квалификации от 6 тыс. до 22 тыс.тенге.

"Кроме того, совместно с ведущими диетологами и нутрициологами для всех республиканских школ-интернатов составлено единое меню для молодых спортсменов с учетом особенностей видов спорта, нагрузки, затрачиваемых килокалорий, а также утверждены профессиональные стандарты в сфере спорта по трем профессиям, и до конца года будут разработаны еще по восьми профессиям", – дополнил спикер.