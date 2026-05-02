В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации

Первая такая операция в регионе была выполнена в декабре прошлого года. Для этого была создана необходимая клиническая база: закуплено современное оборудование, включая хирургический микроскоп и систему установки имплантатов, а специалисты прошли профильное обучение, в том числе за рубежом.

Очередным этапом развития стал мастер-класс на базе многопрофильной областной детской больницы. Карагандинские хирурги совместно с главным внештатным детским оториноларингологом Астаны Арманом Абилевым провели две операции детям, которым не помогают слуховые аппараты.

«Кохлеарная имплантация является одним из наиболее сложных видов медицинской помощи и позволяет вернуть слух пациентам с тяжёлыми нарушениями», - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

По словам специалистов, после операции детям предстоит подключение речевого процессора и длительная реабилитация с участием сурдологов, логопедов и других профильных специалистов.

Такие вмешательства проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. В ближайшее время в Караганде планируется выполнить ещё пять аналогичных операций.