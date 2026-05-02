В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации

Проведены первые операции в рамках мастер-класса, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат региона

Первая такая операция в регионе была выполнена в декабре прошлого года. Для этого была создана необходимая клиническая база: закуплено современное оборудование, включая хирургический микроскоп и систему установки имплантатов, а специалисты прошли профильное обучение, в том числе за рубежом.

Очередным этапом развития стал мастер-класс на базе многопрофильной областной детской больницы. Карагандинские хирурги совместно с главным внештатным детским оториноларингологом Астаны Арманом Абилевым провели две операции детям, которым не помогают слуховые аппараты.

«Кохлеарная имплантация является одним из наиболее сложных видов медицинской помощи и позволяет вернуть слух пациентам с тяжёлыми нарушениями», - сообщили в Управлении здравоохранения региона.

По словам специалистов, после операции детям предстоит подключение речевого процессора и длительная реабилитация с участием сурдологов, логопедов и других профильных специалистов.

Такие вмешательства проводятся бесплатно в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. В ближайшее время в Караганде планируется выполнить ещё пять аналогичных операций.

Популярное

Все
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Казахстанец освобождён после задержания в Польше: заявление Акорды
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Минздрав переходит к формату внезапных проверок детских лаг…
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здрав…
Европейская неделя иммунизации: бесплатная вакцинация прово…
В Великобритании запретили продажу сигарет подросткам

