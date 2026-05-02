В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления

Спасатели эвакуировали 81 человека из-за подъёма уровня воды в реке Акмешит. Инцидент произошёл в Толебийском районе в туристической зоне села Акмешит после обильных осадков.

В результате паводка были смыты два временных самодельных моста, соединявших зону отдыха с пикниковой территорией. Также повреждён переход в районе села Екпинди, что затруднило передвижение людей.

На место оперативно прибыли силы МЧС. Из села Екпинди в безопасное место переправлены 11 человек, в том числе 7 детей. С территории зоны отдыха эвакуированы ещё 70 человек, среди которых 20 детей.

«Для организации временного переправочного пункта привлечена спецтехника. Все граждане в медицинской помощи не нуждались. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

На месте продолжают работу сотрудники МЧС, «Казселезащита», полиции и местных исполнительных органов.