Федерация футбола представила новую форму сборной

Казахстанская федерация футбола презентовала новые комплекты игровой формы для национальных сборных Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Экипировка разработана компанией Adidas при поддержке УЕФА в рамках программы UEFA Kit Assistance Scheme.

Новая форма включает два комплекта - домашний (желтый) и гостевой (синий). Казахстан вошел в число десяти европейских сборных, получивших экипировку от Adidas по данной программе. В обновленных комплектах национальные команды будут выступать в течение ближайших двух лет.

Программа UEFA Kit Assistance Scheme направлена на поддержку национальных ассоциаций и предоставляет доступ к современной экипировке, разработанной с учетом их потребностей. Также участники получают доступ к сервису Adidas Locker Room для создания индивидуальной формы.

Первые матчи в новой экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2026 года в товарищеских встречах против сборных Армении и Венгрии.