Новые виды нарушений начал фиксировать "Сергек" в Алматы

Интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности «Сергек» будет фиксировать водителей, игнорирующих людей на пешеходных переходах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Пилот стартовал в Алматы. Целью проекта являются укрепление транспортной дисциплины водителей и снижение количества наездов на пешеходов.

«Как показывает анализ, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 – на пешеходных переходах. Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом», – сказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Актоты Боранова.

Фиксировать нарушение будут по статье 600 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения». К примеру, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф, пояснили в МВД.

Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и автомобиль находятся в одной зоне пересечения.

«Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем всё новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств – фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь», – отметили разработчики.

Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья.