Новые выплаты из страховых организаций получат работники вредных производств – подробности

Работники, занятые во вредных условиях труда, в 2024 году начнут получать новые выплаты из страховых организаций в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

Фото: Kazpravda.kz

По поручению главы государства для усиления социальной защиты занятых во вредных условиях труда разрабатывается новый страховой продукт предпенсионного аннуитетного страхования. Предпенсионные выплаты данным работникам будут осуществляться с 55 лет и до пенсионного возраста.

«Предпенсионный аннуитет будет предоставляться в рамках заключаемого за счет средств работодателя договора обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей (ОСНС). Все работодатели, за исключением государственных учреждений, обязаны заключать договор ОСНС, который покрывает выплаты пострадавшим работникам, предназначенные для восполнения им утраченного заработка, выплаты на покрытие медицинских услуг, выплаты иждивенцам в случае смерти кормильца», – разъяснили в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Также прорабатывается вопрос по осуществлению страховыми организациями дополнительных выплат работодателю по договорам ОСНС для частичного возмещения его затрат на меры по повышению безопасности и улучшению условий труда.

«По договорам ОСНС расширяется возможность по получению выплат на покрытие расходов на реабилитацию и восстановление здоровья пострадавшего работника, предусматриваются выплаты на санаторно-курортное лечение всем пострадавшим работникам. Выплаты по договорам ОСНС будут осуществляться пострадавшим работникам вне зависимости от того, по чьей вине произошел несчастный случай на работе», – отметили в АРРФР.

Напомним, 15 ноября 2023 года Мажилис принял поправки в законодательство, предусматривающие внедрение специальной социальной выплаты казахстанцам, длительное время работающим во вредных условиях труда, начиная с 55 лет до достижения пенсионного возраста.