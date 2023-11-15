Мажилис принял закон о специальных выплатах горнякам

Выплаты будут осуществляться при достижении 55 лет, наличия уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет и прекращения трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда
Мажилис на пленарном заседании принял поправки в закон по вопросам общественных организаций, который изначально был посвящен вопросам деятельности неправительственных организаций. В ходе рассмотрения документа закон был расширен и теперь поправки вносятся по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил депутат Нартай Сарсенгалиев, в ходе работы над законопроектом во исполнение послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, правительством письмом от 30 октября 2023 года было предложено внести в данный законопроект ряд поправок, направленных на социальную защиту лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.
«В ходе работы над законопроектом предложенные нормы депутатами были существенно доработаны и введена следующая модель: в Социальный кодекс внесены нормы по введению специальной социальной выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Данная выплата будет осуществляться при достижении лицами 55 лет, наличия уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет и прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда», - пояснил депутат.
Выплата будет состоять из специального профессионального государственного пособия из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов, профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума и пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.
«Также определено право этих гражданин самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов в 55 лет или в 63 года. Специальная социальная выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста», - продолжил мажилисмен.
Также внесены соответствующие изменения и дополнения в Трудовой Кодекс. Кроме того, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, которыми предусмотрено возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП, исключение вины работника при определении размера возмещения вреда, то есть страховой выплаты, в результате несчастного случая.
«Также предложены нормы по социальной поддержке, отдельных категорий лиц, пострадавших на производстве. Кроме того, во исполнение поручения президента, предусматривается компетенция правительства на разработку методики по определению минимального размера месячной заработной платы», - добавил Сарсенгалиев.