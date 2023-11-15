Мажилис принял закон о специальных выплатах горнякам

Выплаты будут осуществляться при достижении 55 лет, наличия уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет и прекращения трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда

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Мажилис на пленарном заседании принял поправки в закон по вопросам общественных организаций, который изначально был посвящен вопросам деятельности неправительственных организаций. В ходе рассмотрения документа закон был расширен и теперь поправки вносятся по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Нартай Сарсенгалиев, в ходе работы над законопроектом во исполнение послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2023 года, правительством письмом от 30 октября 2023 года было предложено внести в данный законопроект ряд поправок, направленных на социальную защиту лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

«В ходе работы над законопроектом предложенные нормы депутатами были существенно доработаны и введена следующая модель: в Социальный кодекс внесены нормы по введению специальной социальной выплаты лицам, занятым на работах с вредными условиями труда. Данная выплата будет осуществляться при достижении лицами 55 лет, наличия уплаты за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 7 лет и прекращения ими трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда», - пояснил депутат.

Выплата будет состоять из специального профессионального государственного пособия из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов, профессиональной выплаты за счет средств работодателя в размере одного прожиточного минимума, страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитета из страховых организаций в размере одного прожиточного минимума и пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.

«Также определено право этих гражданин самостоятельно определить время изъятия пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов в 55 лет или в 63 года. Специальная социальная выплата будет производиться до достижения пенсионного возраста», - продолжил мажилисмен.

Также внесены соответствующие изменения и дополнения в Трудовой Кодекс. Кроме того, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, которыми предусмотрено возмещение страховыми организациями расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от суммы страховой премии, возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП, исключение вины работника при определении размера возмещения вреда, то есть страховой выплаты, в результате несчастного случая.