Новые автобусы добавят на восемь маршрутов в Астане

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

С 5 февраля на восьми столичных маршрутах появится 21 новый автобус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с 5 февраля в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом на следующие городские маршруты будут добавлены автобусы:

- на маршруте №3 - 3 единицы (15 автобусов);
- на маршруте №13 - 4 единицы (14 автобусов);
- на маршруте № 20 - 2 единицы (15 автобусов);
- на маршруте № 21 - 2 единицы (16 автобусов);
- на маршруте № 30 - 2 единицы (14 автобусов);
- на маршруте № 44 - 4 единицы (16 автобусов);
- на маршруте № 72 - 2 единицы (14 автобусов);
- на маршруте №73 - 2 единицы (14 автобусов).

В транспортной компании обратились к жителям и гостям столицы с просьбой оплачивать проезд в автобусах, так как это помогает видеть пассажиропоток и планировать маршруты.

#Астана #автобусы #CTS #маршруты #пополнение

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