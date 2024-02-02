Новые автобусы добавят на восемь маршрутов в Астане

С 5 февраля на восьми столичных маршрутах появится 21 новый автобус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на компанию CTS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, с 5 февраля в целях улучшения обслуживания населения общественным транспортом на следующие городские маршруты будут добавлены автобусы:

- на маршруте №3 - 3 единицы (15 автобусов);

- на маршруте №13 - 4 единицы (14 автобусов);

- на маршруте № 20 - 2 единицы (15 автобусов);

- на маршруте № 21 - 2 единицы (16 автобусов);

- на маршруте № 30 - 2 единицы (14 автобусов);

- на маршруте № 44 - 4 единицы (16 автобусов);

- на маршруте № 72 - 2 единицы (14 автобусов);

- на маршруте №73 - 2 единицы (14 автобусов).