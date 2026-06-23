Новый этап переговоров готовят США и Иран

Ранее в Швейцарии завершился первый раунд консультаций между сторонами

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США и Иран готовятся к следующему этапу переговоров на высоком уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади. О месте и времени проведения встречи пока не сообщается, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ранее в Швейцарии завершился первый раунд консультаций между сторонами. Переговоры прошли при посредничестве Катара и Пакистана.

По итогам встречи дипломаты утвердили дорожную карту для достижения окончательного соглашения о перемирии в течение двух месяцев. В неё вошли вопросы ядерной программы, отмены санкций, послевоенной реконструкции и экономического развития.

За реализацией договорённостей будут следить профильные рабочие группы.