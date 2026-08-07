В США запретили «родильный туризм»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете туризма в страну, который нацелен лишь на рождение ребенка для получения им гражданства Штатов

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По словам президента США, сотни тысяч человек злоупотребляли поправкой к конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране детям, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Это стало большим бизнесом, и мы прекращаем этот бизнес», - сказал Трамп на мероприятии в Белом доме.

Американский лидер не уточнил, как будет действовать подписанный приказ. Сообщается лишь, что власти США хотят положить конец практике, когда в качестве целей поездки указывается туризм, а на деле "путешественники" прибывают лишь с намерением родить ребенка.

Верховный суд США 30 июня заблокировал инициативу Трампа об отмене всеобщего права на гражданство у рожденных на территории страны детей. После этого минюст Штатов предупредил, что прибытие в США по туристической визе с единственной целью родить ребенка нарушает федеральное законодательство. Власти пообещали преследовать организаторов таких схем.