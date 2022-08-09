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Общество
Новый сорт яблок вывели в Нур-Султане

Житель Нур-Султана Ержан Исакулов вывел новый сорт яблок. У его деревьев уже есть свой генетический паспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Для Ержана Исакулова ухаживать за собственным садом не в тягость. Это его хобби уже на протяжении почти тридцати лет. Здесь и цветы, и ягоды, и уникальные сорта яблок. Мужчина вывел их самостоятельно, взяв за основу известный всем "Апорт". То, что им удалось выжить в суровом климате - удивительно, ведь они абсолютно не морозостойкие.

Точно такие же сочные яблоки растут в каждом дворе на юге Казахстана, откуда родом владелец этого сада. Переехав в столицу по работе, он привез с собой и частичку дома - посадил первое плодовое дерево, затем второе, постепенно это превратилось в хобби.

"Три сорта яблок в этом дворе. Основной, конечно, сорт "Бота" - они очень хороший урожай давали в этом году", - отметил хозяин сада.

Позже в Алматы в Институте зоологии и биотехнологии провели геномное исследование, которое показало, что во дворе Ержана Исакулова растет новый сорт "Апорта", обладающий уникальными свойствами. Теперь у продукции есть паспорт ДНК, и она запатентована.

Свой самый первый сорт мужчина назвал в честь своей супруги Боты.

"У нее был день рождения. Она отдыхала в то время с сестрой в Карловых Варах. Я позвонил в регистратуру отеля и попросил, чтобы они поздравили ее с днем рождения, и вложили туда сертификат. Вечером она хотела полить эти цветы и обратила внимание на бумажку, когда посмотрела – это патент на ее имя. Она очень обрадовалась, мне позвонила", - рассказал Ержан Исакулов.

Сейчас весь свой урожай он раздает друзьям и родственникам. Из яблок делают сухофрукты, варенье и компоты. Но мужчина мечтает о том, чтобы его яблони в будущем украсили улицы столицы, и об уникальной разновидности "Апорта" узнало бы больше людей.

 

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