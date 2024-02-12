Новый способ оплаты за проезд ввели в автобусах Астаны

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Теперь проезд в общественном транспорте столицы также стало возможным оплатить банковской картой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации компании CTS, в рамках модернизации электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте Астаны внедрена новая функция оплаты проезда через банковскую карту и NFC.

В обновленной системе оплаты доступны 5 удобных способов – инновационные каналы, такие как Bluetooth, NFC, QR, бесконтактные транспортные и банковские карты, включая Apple Pay, Samsung Pay и оплата смарт часами.

Для использования новых опций достаточно приложить банковскую карту или устройство NFC к планшету в салоне автобуса и дождаться сигнала об успешной оплате.

В пресс-службе отметили, что переход на новую систему оплаты Avtobys позволит реализовать следующие функции:

● моментальное удалённое пополнение транспортной карты Transcard без необходимости посещать специализированные кассы и РТВМ терминалы;

● расширение способов оплат: Bluetooth, NFC, QR, транспортные и банковские карты, включая Apple Pay, Samsung Pay, оплату смарт часами, позволяют проводить платежи быстро и безопасно;

● возможность мониторинга всех операций системы онлайн по всем видам оплат.

Поэтапный переход на новую систему дает возможность более эффективно управлять платежами и внедрять новые функции, включая виртуальные карты для различных категорий граждан и учащихся учебных заведений, в мобильном приложении. Данная функция будет доступна позже. Все изменения направлены на повышение удобства и эффективности поездок в общественном транспорте Астаны, пояснили в акимате.

Инновационные решения для удобства жителей и гостей столицы внедряются поэтапно с октября 2023 года. Так, в декабре стало доступным использование оплаты проезда по каналу Bluetooth через мобильное приложение Avtobys. Оплата по Bluetooth предусматривает бесконтактное соединение смартфона через приложение Avtobys. Этот метод особенно удобен в период пиковой нагрузки, когда в автобусе много пассажиров.

— На сегодня основная часть подвижных единиц общественного транспорта столицы подключена к системе Avtobys. В общем в Астане 1 396 автобусов, из них ежедневно курсируют 980. Пассажирам общественного транспорта для планирования своего маршрута, оплаты проезда и совершения различных платежей предлагается использовать мобильное приложение Avtobys, которое можно скачать в приложении AppStore и Google Play, — подытожили в городской администрации.

В столичном акимате добавили, что в настоящее время идет миграция баланса из старой системы в новую и могут наблюдаться проблемы с распознаванием транспортных карт на новых планшетах. Ожидается, что эти вопросы будут решены до конца первого квартала 2024 года. 

Напомним, в столице срок активации транспортной карты в автобусах продлили до 30 дней. Ранее стало известно, что в связи с переходом на новую систему оплаты avtobys.kz, появилась возможность поступления платежа моментально. Кроме того, в этом году для удобства горожан планируют ввести виртуальную транспортную карту.  

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