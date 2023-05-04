Новый терминал аэропорта Алматы планируют запустить в 2024 году

Как отметил глава TAV Airports Holding, аэропорт Алматы является для компании одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана.

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Вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

«Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед Правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба», - сказал он.

Премьер-министр отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

«Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь Серкан Каптан рассказал о текущей деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

«Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать», - сказал он.

По итогам встречи была подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.

TAV Airports Holding является глобальным оператором аэропортов, созданным в 1997 году для расширения и модернизации аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. На сегодня под управлением компании находятся 15 аэропортов в 8 странах мира, в которых за 2022 год было обслужено 78 млн пассажиров.