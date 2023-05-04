Новый терминал аэропорта Алматы планируют запустить в 2024 году

Международное сотрудничество, Правительство, Транспорт
506

Как отметил глава TAV Airports Holding, аэропорт Алматы является для компании одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана.

Фото: advantour.com

Вопросы сотрудничества в авиационной сфере и развития транспортно-логистического потенциала Казахстана обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Алихан Смаилов отметил, что Турция является одним из приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана, в том числе в транспортной отрасли.

«Мы уделяем большое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны. Сегодня перед Правительством стоит задача по укреплению роли Казахстана в качестве надежного континентального транзитного хаба», - сказал он.

Премьер-министр отметил большую значимость участия TAV Airports Holding в реализации крупного инфраструктурного проекта по строительству нового международного терминала в Алматы.

«Аэропорт является одним из крупнейших в Центральной Азии и имеет стратегическую значимость. Мы ожидаем, что строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», - подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь Серкан Каптан рассказал о текущей деятельности компании в Казахстане и актуальных производственных вопросах, а также обозначил планы по участию в других проектах на территории республики.

«Аэропорт Алматы является для нас одним из наиболее важных проектов, поскольку он находится в сердце Центральной Азии и играет важную роль как для города, так и для всего Казахстана. Именно поэтому мы стремимся развивать его как можно скорее. Мы надеемся, что в следующем году новый терминал уже начнет функционировать», - сказал он.

По итогам встречи была подтверждена готовность укреплять дальнейшее эффективное сотрудничество.

TAV Airports Holding является глобальным оператором аэропортов, созданным в 1997 году для расширения и модернизации аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. На сегодня под управлением компании находятся 15 аэропортов в 8 странах мира, в которых за 2022 год было обслужено 78 млн пассажиров.

#переговоры #сотрудничество #Смаилов #премьер-министр #Правительство #аэропорт #компания

Популярное

Все
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
В мире чудных персонажей
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
Объявлены даты ЕНТ-2023
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса

Читайте также

Алихан Смаилов провел встречу с президентом Таджикистана
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут …
Касым-Жомарт Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту ст…
Декларация о союзническом взаимодействии между Казахстаном …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]