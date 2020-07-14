Новый учебный год для казахстанских школьников может начаться дистанционно
Айдана Демесинова
В Казахстане предложили начать новый учебный год в школах дистанционно. С такими рекомендациями выступил министр здравоохранения РК Алексей Цой на зседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В настоящее время в стране зарегистрировано около 60 тысяч случаев заболеваемости КВИ, в том числе более 1 700 детей. В период карантина роль детей в передаче инфекции была снижена ввиду расформирования организованных коллективов. Возобновление очного обучения в школах может привести к росту заболеваемости среди детей и передачи инфекции вне школы, а также вовлечение детей к передаче инфекции в обществе. Наиболее подвержены распространению инфекции организованные коллективы", - сказал Цой.
По его словам, ежегодно от общего числа заболевших ОРВИ и гриппом дети до 14 лет составляют до 70%.
"Учитывая сезонный подъем заболеваемости, роста ОРВИ и эпидемиологическое неблагополучие по КВИ среди учащихся учебных заведений, считаем целесообразным рассмотреть дистанционное обучение всех классов, организаций среднего образования в первой четверти учебного года за исключением малокомплектных школ", - добавил министр здравоохранения.