Новый закон о госзакупках подготовлен в Казахстане – Токаев

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В прошлом году президент Казахстана поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблемы текущей системы: длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность.

«Правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств.

С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства и самое главное – оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур.

В госзакупки впервые будут внедрены инструменты строительства «под ключ». Транспарентность следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга. В результате – доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение трех лет должна превысить как минимум 60%», – заявил президент РК

Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии принимают участие члены национального курултая, комиссии по правам человека, национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция послания ведется на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте www.akorda.kz, аккаунтах Aqorda в социальных сетях.

Текстовая трансляция послания доступна в Telegram-канале пресс-службы президента Республики Казахстан.