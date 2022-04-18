Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины

Пожары в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях могли стать причиной задымления в городе Нур-Султане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Сообщается, что в Нур-Султане 18 апреля 2022 года наблюдался густой смог, посты экологического мониторинга Казгидромета зафиксировали следующие превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ:

1) по сероводороду: 38 случаев превышения в пределах 1,1-3,2 ПДК;

2) по РМ-2,5 (пыль): 76 случаев на уровне 1,1 – 2,2 ПДК;

3) по РМ-10 (пыль): 7 случаев на уровне 1,1-1,2 ПДК;

4) по оксиду азота: 30 случаев превышения в пределах 1,0-2,5 ПДК;

5) по диоксиду азота: 53 случаев превышения в пределах 1,1-3,6 ПДК.

Наиболее загрязнены район поста №5 (проспект Туран, 2/1) по диоксиду азота, по сероводороду - в районе поста №8 (микрорайон Коктал), по РМ-2,5 - в районе поста №6 (улица Акжол) и №7 (улица Туркестан).

"Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Нур-Султане ведется на 10 стационарных постах, из них 6 автоматических и 4 поста ручного отбора проб. По карте NASA 16-17 апреля наблюдались очаги возгорания в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Данные пожары могли оказать влияние на задымление, наблюдаемое сегодня в столице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу в ближайшие дни ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно дождь, 18, 20-21 апреля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Прогнозируется ночью постепенное повышение температуры воздуха до 5…7 градусов тепла, днем понижение температуры от 15…17 до 10…12 градусов тепла.