Нурдильда Ораз возглавил аппарат акима ЗКО

До назначения на эту должность он был главой областного управления общественного развития.

Фото пресс-службы акимата ЗКО

По согласованию с Администрацией президента РК руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области назначен Ораз Нурдильда Серикулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Ораз Нурдильда родился в 1981 году. Окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «Журналистика» и Карагандинскую академию МВД РК имени Баримбека Бейсенова по специальности «Правоохранительная деятельность».

Трудовую деятельность начал в 2003 году корреспондентом-ведущим казахской редакции новостной программы «Информбюро» ТОО «31 канал».

В разные годы работал в ряде республиканских телеканалов. В 2009 году перешел в органы внутренних дел, работал руководителем отдела языковой политики и информации ДВД Астаны, директором Департамента государственного языка и информации МВД РК - пресс-секретарь министра, а затем официальным представителем министерства.

В 2016 году работал заместителем руководителя аппарата Генеральной прокуратуры РК. С 2019 по 2022 год был советником министра внутренних дел РК.

До назначения занимал должность руководителя Управления общественного развития Западно-Казахстанской области.