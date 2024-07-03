Нурлан Коянбаев прокомментировал свое новое назначение

Известному артисту и телепродюссеру пришлось ответить на негативную реакцию казахстанцев на его новую должность

Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan/

Нурлан Коянбаев в соцетях заявил, что его творческие идеи поддержала только Туркестанская область, передает коорреспондент Kazpravda.kz

Напомним, вчера стало известно, что Нурлан Коянбаев получил должность внештатного советника в акимате Туркестанской области. Пользователи Казнета неоднозначно восприняли новое назначение Коянбаева, иронизируя по поводу его юмористического прошлого.

В посте новый советник акима Туркестанской области подчеркнул, что будет реализовывать свои идеи «без зарплаты и без бюджета». Он недоумевает, почему несмотря на это, ему приходится оправдываться. Он рассказал о том, что 25 лет работает в сфере креативной индустрии, и ему есть чем гордиться.

Коянбаев рассказал, что встречался не с одним акимом, прежде чем встретил понимание. Автор поста призвал своих подписчиков мыслить позитивно.