Нурлан Коянбаев прокомментировал свое новое назначение

Скандалы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Известному артисту и телепродюссеру пришлось ответить на негативную реакцию казахстанцев на его новую должность

Фото: instagram.com/koyanbayevnurlan/

Нурлан Коянбаев в соцетях заявил, что его творческие идеи поддержала только Туркестанская область, передает коорреспондент Kazpravda.kz 

Напомним, вчера стало известно, что Нурлан Коянбаев получил должность внештатного советника в акимате Туркестанской области. Пользователи Казнета неоднозначно восприняли новое назначение Коянбаева, иронизируя по поводу его юмористического прошлого. 

В посте новый советник акима Туркестанской области подчеркнул, что будет реализовывать свои идеи «без зарплаты и без бюджета». Он недоумевает, почему несмотря на это, ему приходится оправдываться. Он рассказал о том, что 25 лет работает в сфере креативной индустрии, и ему есть чем гордиться.

Коянбаев рассказал, что встречался не с одним акимом, прежде чем встретил понимание. Автор поста призвал своих подписчиков мыслить позитивно. 

 

 

#назначение #Конбаев #негатив

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