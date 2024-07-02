Нурлан Коянбаев получил должность в акимате Туркестанской области

Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса президента
Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
Нурлан Коянбаев родился 19 июля 1979 года в Кызылординской области. С 1996 по 2000 годы учился на историческом факультете КазНУ им.Аль-Фараби. В 2009-2011 гг. учился в Академии экономики и права на факультете финансов и кредита. В 2012-2015 годах окончил магистратуру по специальности «Международные отношени»я в КазНУ им. Аль-Фараби.
Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, генеральным продюсером национального телеканала «Казахстан». Принимал участие в организации других известных проектов на республиканских телеканалах.
В 2021 году указом президента РК награжден медалью «Шапағат».