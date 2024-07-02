Нурлан Коянбаев получил должность в акимате Туркестанской области

Скриншот видео youtube-канала Jibek Joly

Распоряжением акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды Нурлан Коянбаев назначен внештатным советником акима Туркестанской области по направлению развития креативной индустрии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Нурлан Коянбаев родился 19 июля 1979 года в Кызылординской области. С 1996 по 2000 годы учился на историческом факультете КазНУ им.Аль-Фараби. В 2009-2011 гг. учился в Академии экономики и права на факультете финансов и кредита. В 2012-2015 годах окончил магистратуру по специальности «Международные отношени»я в КазНУ им. Аль-Фараби.

Ранее он работал креативным директором Телерадиокомплекса Президента РК, генеральным продюсером национального телеканала «Казахстан». Принимал участие в организации других известных проектов на республиканских телеканалах.

В 2021 году указом президента РК награжден медалью «Шапағат».