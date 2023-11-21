Суд вынес приговор Нуржану Альтаеву

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент

Его посадили на 10 лет

Фото: Kazpravda.kz

Экс-вице-министру Нуржану Альтаеву вынесли приговор в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд установил, что Альтаев в период с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП «Атамекен» получил от Мырзахметова в качестве взятки на общую сумму 115 тыс. долларов США и 8 млн 150 тыс. тенге через посредника.

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами и др.», - говорится в сообщении.

В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

По информации пресс-службы, смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей. 

Отягчающими – нарушение принятой им присяги.

«Приговором суда экс-вице-министр Альтаев признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366 ч. 4 УК и осужден к 10 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», - добавили в суде.

Напомним, 7 июня 2023 года Антикоррупционная служба по результатам комплекса негласных мероприятий задержала Нуржана Альтаева по подозрению в особо тяжком коррупционном преступлении.

#суд #приговор #коррупция #Альтаев

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