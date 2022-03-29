Нужно ли будет менять документы жителям новых областей Казахстана

В своем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о создании Абайской, Улытауской и Жетысуской областей. Нужно ли будет жителям этих областей менять документы, рассказали в департаменте регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

«Согласно положениям действующего законодательства данные реформы не требуют переоформления ранее выданных документов в сфере регистрации прав на недвижимость и юридических лиц», – пояснили в департаменте регистрационной службы и организации юридических услуг

Так, пунктом 2 статьи 6 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» установлено, что регистрация изменений наименования населенных пунктов, названия улиц, а также порядкового номера зданий и иных строений (адреса), изменений кадастровых номеров в связи с реформированием административно-территориального устройства РК не возлагается на правообладателя и осуществляется безвозмездно.

«Таким образом, образование новых областей, переименование населенных пунктов не обязывает собственников обращаться в регистрирующий орган для внесения таких изменений в правоустанавливающие (к примеру: договор купли-продажи, дарения, акт приемки в эксплуатацию, постановление акимата и иные) и идентификационные документы (акт на земельный участок, технический паспорт на объект недвижимости)», – отметили в департаменте.

Указывается, что изменение наименования населенного пункта и другие реквизиты адреса объекта недвижимости (наименование улицы, порядковый номер здания, помещения) обновляется в государственной базе данных «Регистр недвижимости» автоматически в рамках интеграционного взаимодействия с информационной системой «Адресный регистр».

Также в Минюсте отметили, что согласно Закону «О правовых актах» нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

«В этой связи официальные документы юридических лиц, в которых указано прежнее наименование областей, населенных пунктов, не теряют свою юридическую силу. Образование новых областей не возлагает обязанность на представителей юридических лиц по уведомлению органов юстиции по переоформлению учредительных документов (устава, договоров купли-продажи и т.д.), а также печати», – добавили в ведомстве.

При этом свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния выписываются в точном соответствии с актовыми записями. Названия местностей указываются в соответствии с существовавшим административно-территориальным делением, а местом государственной регистрации – регистрирующий орган, обслуживающий эту местность по существующему административному делению.

Указание в документах прежнего наименования населенных пунктов не обязывает граждан обращаться в регистрирующий орган для внесения изменений в документы.

Смена документов будет произведена в случае утери или непригодности для использования, заключили в ведомстве.