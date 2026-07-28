Максимальный размер единовременной выплаты по беременности и родам назвали в Казахстане

Сумма исчисляется исходя из официального среднемесячного дохода будущей матери, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 12 календарных месяцев

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Максимальный размер единовременной социальной выплаты по беременности и родам в Казахстане составляет 2 млн 499 тыс. тенге. Подробнее об этом рассказала заместитель директора алматинского филиала Государственного фонда социального страхования Балгын Сатбеккызы на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, за первое полугодие 2026 года жителям Алматы назначили социальные выплаты на общую сумму 48,5 млрд тенге. Их получили более 94 тысяч человек, при этом значительная часть средств была направлена на выплаты по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

Средний размер выплаты по беременности и родам за январь–июнь текущего года составил около 1,4 млн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился.

Как пояснила Балгын Сатбеккызы, это связано с действующими правилами расчета. При назначении выплаты учитывается среднемесячный доход, не превышающий семикратный размер минимальной заработной платы — 595 тыс. тенге. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от суммы социальных отчислений, поступивших за последние 12 месяцев, а также продолжительности отпуска по беременности и родам.

При стандартной продолжительности отпуска в 126 календарных дней максимальная начисленная сумма выплаты составляет 2 млн 499 тыс. тенге. После удержания обязательных пенсионных взносов сумма, перечисляемая получателю, будет меньше.