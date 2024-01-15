«Нужно менять закон, чтобы в Казахстане снова заработало трупное донорство» – Болат Жамишев

Здравоохранение
87
Кунапия Гульмира
корреспондент

По данным главы фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, в Казахстане 4 тыс. человек нуждаются в срочной пересадке органов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Фонд «Қазақстан халқына» реализует 12 благотворительных программ и проектов в сфере здравоохранения на общую сумму 103,3 млрд тенге.

По словам Жамишева, лекарствами обеспечены 382 пациента с редкими (орфанными) тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, из которых 296 – дети. 

Закуплено 39 наименований препаратов, из них 9 впервые были закуплены в Казахстане, в том числе самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма». Общая сумма закупа составила 31,6 млрд тенге. 10 детей с ахондроплазией начали приём инновационного препарата Воксзого (Восоритид), вызывающего рост костей. 

«В рамках внедрения расширенных подходов и алгоритмов по оказанию адресной помощи 25 пациентов были направлены на лечение за рубеж, 460 млн тенге потратили. За рубеж мы направляем в исключительных случаях, когда есть заключения наших головных медицинских организаций по тем или иным направлениям. Во-первых, что данные болезни в нашей стране не лечатся. Во-вторых, если не лечатся и не могут получить средства из бюджета. Очень много обращений по лечению за рубежом от онкобольных», - отметил спикер. 

Также было поставлено оборудование для офтальмологического скрининга, лечения ретинопатии недоношенных в 28 медицинских организаций в 13 регионах. Это позволит на ранней стадии выявлять и лечить недоразвитые органы зрения и избежать инвалидизации детей. 

В университетской клинике КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова с мая по декабрь 2023 года было проведено 93 операции по трансплантации роговицы. 304 пациентам, нуждающимся в экстренной пересадке роговицы, смогут вернуть зрение благодаря пересадке. Ввиду недостаточности донорского материала в Казахстане транспортировка роговиц осуществляется из США. Бюджет проекта 374 млн тенге.

«Врачи говорят, что не нужны никакие деньги фонда. Нужно менять закон, чтобы в нашей стране снова заработало трупное донорство. Мы провели соответствующую конференцию совместно с Минздравом, чтобы подвигнуть и правительство, и общественность, к изменению закона о трансплантации, трупном донорстве. Поскольку наша страна в этом плане скатилась в самый низ рейтинга. 4 тыс. человек нуждаются в срочной пересадке органов», – резюмировал спикер.

#закон #проблема #фонд #операции #донорство #Қазақстан халқына #заболевания #Жамишев

Популярное

Все
О «курах», «баронах» и «капусте»
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Демократизация, права человека, верховенство закона
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Давку на старом вокзале Астаны прокомментировали в КТЖ
Морозы прогнозируются в Казахстане 15 января
Фермеры Алматинской области не могут сбыть урожай лука
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Wildberries продолжает поиск 16 работников сгоревшего склада
Токаев назначил первого замминистра обороны
Самый сильный дедушка в мире
В фокусе – наследие улуса
Одной рукой рубим, другой – сажаем
Уголовное дело в отношении Самата Абиша передано в суд
Квадратные метры... проблем
Национальный центр непрерывного инклюзивного образования создадут в Казахстане
Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность
Сила литературного слова
Об особенностях национальной истории
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Атом: не только мирный, но и безопасный
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Попасть в молоко
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
В борьбе за автономию и исконные земли
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Читайте также

Алматинские врачи добиваются ремиссии при воспалительном за…
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с р…
Ученые заявили о шокирующей угрозе человечеству
Запрет на корейскую лапшу отменили в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]