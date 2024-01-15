О «курах», «баронах» и «капусте»

В первую неделю нового года полицейские сообщили об изъятии крупных партий наркотиков. В столице и Алматы в «сети» сотрудников попали контейнеры с мефедроном общим весом больше 4,8 кг, в административном центре района Алтай Восточно-Казахстанской области – больше 5 кг марихуаны, гашиша и высушенной конопли.

В 2023 году общий «наркоулов» Министерства внутренних дел превысил 36 тонн! По данным ведомства, за год ликвидирована 41 нарколаборатория, выявлено больше 2,6 тыс. наркопреступлений, пресечена деятельность 12 организованных преступных групп, зарегистрировано 448 фактов сбыта наркотиков через Интернет, заблокировано свыше 6 тыс. сайтов с информацией о распространении наркотиков и психотропных веществ.

Такие цифры не нуждаются в комментариях. Наркопреступность не зря сравнивают с гидрой, у которой вместо одной отрубленной головы тут же вырастает несколько новых. В МВД разработали специальный план на 2023–2025 годы, предусматривающий целый комплекс оперативных и профилактичес­ких мер. На днях проблему обсудили на заседании консультативно-совещательного органа при областном департаменте полиции ВКО.

Как отметил доктор юридичес­ких наук, член общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин, Казахстан в силу его географического положения используют в качестве коридора для глобального наркотрафика. Каналы берут начало в Афганистане, который на протяжении десятков лет остается ареной вооруженных конфликтов, и идут через соседние среднеазиатские государства, через Каспий. Самое страшное – основным участником незаконного оборота является молодежь.

– Доля парней и девушек в возрасте от 14 до 35 лет в нашей стране составляет 31%, – сказал ученый. – То есть это примерно треть всего населения Казахстана. От того, насколько государство сможет защитить молодежь от наркомании и нарко­тизма, зависит будущее общества в целом.

Около месяца назад масштаб проблемы обрисовал министр внутренних дел Ержан Саденов. В выступлении перед мажилисменами он рассказал о 75 выяв­ленных и ликвидированных нарколабораториях, изъятых 13 реакторах, более 1 тыс. единиц оборудования, 870 тонн прекурсоров для изготовления синтетических наркотиков.

Еще тревожней статистика, приведенная в докладе ООН «О наркотиках» от 2021 года. По данным международных экс­пертов, с 2010 по 2019 год число потребителей всевозможной «дури» в мире выросло на 22%, достигнув фантастической цифры в 275 млн. При этом наиболее стремительный рост приходится на развивающиеся страны. И в первую очередь – на молодежь. В мире зарегистрировано более 480 новых психотропных веществ, около 60 из них – на территории Казахстана и сопредельных государств региона.

По данным Минздрава, всего в стране на сегодня на учете числится примерно 18,2 тыс. наркозависимых, в том числе 1,5 тыс. женщин, 94 несовершеннолетних. Как отметил ученый, реальная цифра, вероятно, значительно больше, так как сущест­вуют латентные потребители. Есть статистика по смертности от передозировки: за последние два года погиб 21 человек.

– Сама идеология наркобизнеса основана на том, чтобы вовлечь как можно больше именно молодых людей, – отметил Куат Рахимбердин. – Кроме того, с возрастом до 35 связаны известные риски в виде безработицы и неустроенности. По статистике, на сегодня в Казахстане более 400 тысяч парней и девушек относятся к категории NEET: они не имеют постоянной занятости, не охвачены образованием. Соответственно, у них нет шансов на социальный лифт, а значит, нет уверенности в завтрашнем дне. У ребят ощущение, что они на обочине жизни.

Безработица и неустроенность являются питательной средой для депрессивных состояний, криминала и других социальных отклонений. Плюс, как заметил эксперт, Президент Касым-Жомарт Токаев не раз открыто говорил о разрушающем влиянии таких болезней казахстанского общества, как социальное расслоение и коррупция. В итоге часть молодых людей, не способная самостоятельно выйти из жизненных трудностей, выбирает наркотики как способ иллюзорного бегства от проблем.

По словам ученого, нужно также учитывать пресловутый фактор запретного плода. У нравственно неокрепших юношей и девушек, особенно у подростков, нет нулевой терпимости к криминальному обороту наркотиков. Часто они пробуют запрещенные вещества из любопытства или по примеру тех, в ком видят неформального лидера.

Сто раз отмерить

В ходе заседания консультативно-совещательного органа сотрудники областного департамента полиции описали порт­рет современного преступника. Образ маргинала-злодея с ножом в темной подворотне давно ушел в прошлое. Сегодня криминальным бизнесом заправляют люди, разбирающиеся в интернет-технологиях, использующие Сеть для передачи информации о «закладках» и способах сбыта. Для примера: в 2023 году в стране была пресечена деятельность свыше 6 тыс. сайтов, чатов и каналов по пропаганде и распространению наркотиков. Только в мессенджере Telegram заблокировано больше 1,3 тыс. интернет-магазинов по продаже всевозможной «дури».

Новых наркобаронов правильней называть логистами: они выстраивают всю цепочку бесконтактной купли-продажи – от заказа в Интернете до «закладки». Как правило, финальной доставкой занимаются курьеры, или на сленге этого же сообщества «куры». Чаще всего это молодежь, соблазнившаяся легким заработком. Как они «трудоустраиваются»? Члены КСО провели мини-эксперимент: забили в поисковой строчке популярного мессенджера всего два слова: легкий заработок. И тут же выскочило несколько чатов с красноречивыми предложениями: обязанности курьера, заработок больше 1,5 млн тенге в месяц (!), никаких формальностей, приступать можно немедленно.

Другими словами, криминальный наркобизнес на ура осваивает технологии ради наживы, или, как говорят в народе, «капусты».

– Нужны эффективные способы борьбы с киберпреступностью, – подчеркнул доктор юридических наук. – В мире по-разному решают проблему наркотиков. Например, в Нидерландах используют исключительно либеральный подход. А в Китае и Таиланде за незаконный оборот предусмотрена смертная казнь. В США лиц, совершивших наркопреступления, водворяют в тюрьмы на длительные сроки. Есть страны, которые пытаются найти золотую середину, ориентируясь на сочетание либерального и репрессивного методов.

Какой путь избрать Казах­стану? По убеждению ученого, в решении проблемы наркомании и наркотизма недопустим чрезмерно жесткий, репрессивно-карательный подход. Если речь идет о наркозависимых, это больные люди – их следует лечить, а не подвергать уголовным наказаниям. Если речь о незаконном обороте, здесь, образно говоря, тоже нужно сто раз отмерить. Организаторы крупных наркотических сетей с учетом их коррупционных связей и финансовых возможностей могут оставаться в тени. Карающий меч Фемиды может обрушиться на мелких сбытчиков, закладчиков – в основном молодых людей. Причем на смену одним мелким сбытчикам будут приходить другие.

Именно об этом месяц назад на правительственном часе в Мажилисе говорил министр внутренних дел Ержан Саденов. Помимо силовых методов, необходима системная, комплексная, профилактическая деятельность всех заинтересованных структур. Самое удивительное – такая позиция вызвала критику некоторых депутатов. Ведомство упрекнули чуть ли не в либерализме по отношению к участникам наркооборота.

– Многие государства идут таким путем, когда освобождают от уголовной ответственности лиц, приобретающих наркотики для себя, и при их добровольном обращении в наркодиспансеры, – пояснил ученый-криминолог. – Что касается закладчиков, на это преступление молодые люди часто идут от безысходности, в поиске легкого заработка. Подвергая их жесткой уголовной каре, наказывая длительными сроками, мы только усугубляем проблему.

Такие осужденные, по словам Куата Рахимбердина, адаптируются к условиям изоляции от общества, впитывают криминальную субкультуру и подвергаются исключительно высокому риску радикализации. На тему религиозных экстремистов и среды, за счет которой они пополняют свои ряды, существует немало исследований и экспертных публикаций. После освобождения бывшие заключенные, ожесточенные, не имеющие внятных жизненных перспектив, легко могут стать ударной силой в планах всевозможных подстрекателей и провокаторов.

Собственно, год назад Казахстан прошел как раз по такому сценарию во время Кантара. В своем недавнем интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент Касым-Жомарт Токаев прямо заявил: «Используя специальные технологии, провокаторов, бандитов, они превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества. В условиях хаоса к происходящему подключились вооруженные бандиты, террористы, которые одновременно, по единой команде устроили атаки на здания органов власти, силовых структур, оружейные магазины, арсеналы сил правопорядка и воинских час­тей». Бандиты и террористы действовали организованно, в тесной связке.

В целом, как констатировали участники консультативно-совещательного органа, полицейские действуют в основном по горячим следам, то есть борются с последствиями негативных социальных процессов. Для успеха нужны объединенные усилия правоохранителей и институтов гражданского общества. Например, нужно наращивать президентский курс социальных лифтов для молодых. Парни и девушки должны понимать, что их достойное будущее зависит от их труда, социальной и творческой активности. И конечно, с детства, со школы требуется воспитание нулевой терпимос­ти к наркотизму.

Еще одна опасность

В поле зрения консультативно-совещательного органа оказалась также резонансная тема вейпов и электронных сигарет. По официальной статистике, с 2020 по 2022 год уровень потребления курительных смесей и «одноразок» увеличился в 300 раз! Острый вопрос на личный контроль взял Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В Минздраве неоднократно заяв­ляли о необходимости запрета на торговлю этим специфичным товаром. Медики насчитали в составе электронных сигарет более 30 токсичных веществ, оказывающих разрушающее воздействие на здоровье. Как отметили в департаменте полиции ВКО, употребление вейпов и электронных сигарет вызывает у человека опасную зависимость. Делать вид, что это не так, – большая ошибка.

Вместе с тем есть противники радикального подхода к проблеме, прогнозирующие, что запрет спровоцирует всплеск контрабанды. В качестве альтернативного решения в экспертном сообщест­ве предлагают, например, экономический метод – повышение акцизов.

– Если полностью запретить розничную продажу вейпов лицам, достигшим 21 года, это приведет к появлению черного рынка, – выразил мнение Куат Рахимбердин. – В свою очередь теневую торговлю невозможно контролировать. Мы вообще перестанем понимать, что нелегальные торговцы будут предлагать молодым людям под видом курительных смесей. Кто-то нач­нет искать и употреблять наркотики. Пора понять: проблемы наркомании и наркотизма, как и проблемы вейпинга, имеют социальные и духовные корни. Решать их нужно, работая с молодежью, устраняя социальное неблагополучие.

Как отметил ученый, важное значение имеет культурно-просветительская деятельность с участием институтов гражданского общества. Примером могут служить известные фонды, которые организуют молодежные семинары, тренинги, проекты под лозунгом «Юность без вейпов». Кроме того, следует опираться на традиции, связанные с коллективистским менталитетом казахов. А также использовать мировой опыт в предотвращении различных социальных отклонений.

– Я не устаю повторять, что данная проблема является сис­темной, – заключил доктор юридических наук. – И решать ее надо в тесном содружестве государства и институтов гражданского общест­ва. Проблема сложная, но не зря говорят: дорогу осилит идущий.