О мерах по защите окружающей среды рассказали в правительстве

Правительство,Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Проекты на сумму 307 млрд тенге рассматривает Минэкологии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вопрос строительства заводов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов обсудили на заседании правительства, передает Kazpravda.kz

В настоящее время на рассмотрении Минэкологии и природных ресурсов находятся 65 проектов на общую сумму 307 млрд тенге. Важно отметить, что из всего перечня представленных предприятий деятельность 41 направлена на вторичное преобразование мусора. Их общая мощность переработки составит 1,1 млн тонн в год. Реализация всего списка проектов позволит создать более 4,5 тыс. рабочих мест и привлечь 54,6 млрд тенге частных инвестиций.

Вместе с тем министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложил о мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду промышленных предприятий. Он сообщил, что в соответствии с Экологическим кодексом, 17 предприятий в отраслях, курируемыми ведомством, должны внедрить наилучшие доступные технологии, что позволит снизить воздействие на окружающую среду и улучшить условия труда для работников предприятий. На сегодня 5 из них утвердили и приступили к поэтапной реализации программ.

«Также на текущий год запланировано принятие еще трех программ предприятиями металлургической отрасли. Помимо этого, наблюдается активное участие промышленных предприятий в улучшении экологической обстановки в регионах, в том числе и по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», — сказал Канат Шарлапаев.

Предприятия ежегодно участвуют в мероприятиях, направленных на озеленение городских и районных территорий, а также по благоустройству населенных пунктов, отметил он. 

#экология #переработка #мусор #проекты #отходы

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