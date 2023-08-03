Новые подробности пропажи женщины рассказали полицейские Туркестанской области

Она вышла из дома для продажи золотых изделий, стоимостью свыше 1 миллиона тенге.

Фото пресс-службы ДП Туркестанской области

Новые подробности пропажи женщины озвучили в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"В ходе опроса родственников пропавшей Нарджигитовой Г. установлено, что она вышла из дома для продажи золотых изделий, стоимостью свыше 1 миллиона тенге. Тогда бесследное исчезновение женщины более чем на сутки вызвало подозрение", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование, создана оперативно-следственная группа.

Отмечается, что поиски пропавшей женщины продолжаются. В мероприятиях по розыску пропавшей женщины задействованы полицейские области. В том числе, весь личный состав Мактааральского РОП и соседних отделов полиции, а также специального отряда быстрого реагирования.

Напомним, приметы пропавшей женщины: рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у нее была красная сумка и телефон.

Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просим обратиться по телефонам: 8-725-41-21-2-02, 8-747-541-62-56 или по 102.

Данный факт находится на контроле руководства ДП Туркестанской области.