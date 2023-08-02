Масштабные поиски пропавшей женщины развернули в Туркестанской области

Фото пресс-службы ДП Туркестанской области

Пропавшую женщину разыскивают в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.



По данным пресс-службы, 1 августа в Мактааральский районный отдел полиции поступило сообщение о пропаже местной жительницы Гулсим Нарджигитовой 1985 года рождения.

31 июля около 11:00 она выехала из дома в сторону села Дихан и не вернулась.



Туркестанку ищет весь личный состав Мактааральского РОП.

"Ориентировки с ее приметами и фото разослали во все городские и районные подразделения полиции. Полицейские с местными жителями проверяют все близлежащие направления. В селе Дихан создан штаб с участием районного акима, прокуратуры, руководства РОП, сельских биев, имама мечети и акима села", – рассказали в Департаменте полиции.

Приметы женщины: рост – 160 см, среднего телосложения, волосы длинные черные. Одета в красное платье, белую обувь. С собой у нее были красная сумка и телефон.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшей, просят обратиться по телефонам: 8 (725 41) 21-2-02, 8-747-541-62-56 или 102.