О новых проектах в нефтегазовой промышленности, АПК и энергетике рассказал премьер

О поддержке предпринимательства и реализации новых проектов в нефтегазовой промышленности, сельском хозяйстве и энергетике рассказал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Глава Правительства отметил, что в настоящее время в республике внедряется новая регуляторная политика в отношении бизнеса. В рамках нее был проведен анализ и выявлено более 10 тысяч необоснованных требований к предпринимателям в 44 отраслях. 9 тысяч из них уже отменены, работа по остальным завершится до конца года. В целом это позволит существенно сократить нагрузку на бизнес.

Вместе с тем в этом году во всех сферах госрегулирования будут автоматизированы системы управления рисками, что позволит сократить количество плановых проверок бизнеса в 2 раза.

Параллельно с этим расширены системные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

«В целях развития обрабатывающей промышленности перечень поддерживаемых отраслей увеличен на 116 единиц, а по ряду из них увеличен срок субсидирования процентной ставки с 5 до 7 лет. В целом государственная поддержка бизнеса увеличена до 266 млрд тенге», – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что областные маслихаты теперь впервые могут сами устанавливать ставку розничного налога от 4% до 2% для субъектов МСБ в рамках местного бюджета.

В целом, по словам главы Правительства, в текущем году планируется субсидировать более 12 тысяч проектов и предоставить гарантии еще около 12 тысячам проектов. Дополнительные меры будут приняты для поддержки среднего предпринимательства.

В рамках развития нефтегазовой отрасли продолжается строительство газоперерабатывающего завода мощностью более 1 млрд кубических метров на месторождении Кашаган. Вместе с тем прорабатывается вопрос строительства еще одного завода на 4 млрд кубических метров на Кашагане и уже принято решение о строительстве завода на 4 млрд кубических метров на месторождении Карачаганак. Также до осени начнется строительство газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн кубометров в Жанаозене.

В агропромышленном комплексе реализуется порядка 300 проектов на сумму 536 млрд тенге. Ожидается, что в этом году в государственную собственность будет возвращено дополнительно 5 млн га сельскохозяйственных угодий.

В целях увеличения доходов сельского населения реализуется проект «Ауыл аманаты», в рамках которого планируется предоставлять микрокредиты на развитие бизнеса и принять меры по укреплению сельхозкооперации. В текущем году на это выделено 100 млрд тенге. В целом же в течение 7 лет проектом планируется охватить более 1 млн сельчан, а сумма его финансирования составит 1 трлн тенге.

В сфере электроэнергетики в регионах также реализуются новые проекты. В частности, в этом году будет завершена модернизация электростанций общей мощностью более 600 МВт. В 2025-2026 годах в Алматы и Туркестане ожидается запуск энергетических проектов газовой генерации более чем на 2,3 ГВт. В Кызылорде начато строительство новой ТЭЦ. Прорабатывается строительство еще двух ТЭЦ в Кокшетау и Семее. Кроме того, в этом году будет реализовано 10 проектов в сфере возобновляемых источников энергии общей мощностью 276 МВт.