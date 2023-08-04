Жара отступает – погода на выходные в Казахстане

В Казахстане сохранится неустойчивый характер погоды с дождями и грозами

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РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 5-7 августа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В ближайшие дни на территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с дождями и грозами; на севере, востоке, юго-востоке, в центре республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом.

Западные регионы страны по-прежнему будут находиться в поле повышенного давления, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. На большей части Казахстана ожидается постепенное понижение температур. Однако 5-6 августа днем на юго-востоке Казахстана ожидается очень сильная жара 40-42 градуса.