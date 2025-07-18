О погоде в Казахстане на выходные рассказали синоптики

Погода
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Прогноз погоды по Казахстану на предстоящие трое суток предоставили в РГП «Казгидромет», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в начале периода с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, 19 июля на севере, в центре, 20 июля на востоке республики - сильные дожди, град, шквал.

К концу периода на территорию Казахстана сместится северо-западный антициклон, который принесет постепенное прекращение осадков и понижение температур.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей. В ночные и утренние часы на северо-западе, севере страны ожидаются туманы.

На западе, юго-западе страны в предстоящие дни ожидается очень сильная жара до 43 градусов, на северо-западе, востоке – 40 градусов, на юго-востоке - 42 градуса.

 

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