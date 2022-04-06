Экологи озвучили результаты анализов проб воды из Иртыша после аварии на железнодорожном мосту, в результате которой 6 вагонов, груженных шлаком и рудой, упали в реку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Yk.kz.

Напомним, 3 апреля в районе Серебрянска сошел с рельсов грузовой поезд из 18 вагонов, в которых были обедненный шлак и медная руда. Это случилось на мосту через Иртыш, и 6 вагонов упали в реку. В одном из них была руда, в остальных – шлак.

На место происшествия выехали специалисты департамента экологии. И там, а также выше (500 м) и ниже (200 м и 500 м) по течению, отобрали пробы воды из реки Иртыш для проведения химических анализов на содержание тяжелых металлов (медь, цинк, свинец, марганец).

"По результатам анализов, в пробе воды, отобранной на месте схода вагонов, было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации цинка в 1,3 раза. Также в данной пробе, и в пробе, отобранной ниже по течению, отмечается повышение концентрации меди, по сравнению с пробой отобранной выше по течению, в 1,5 и 1,3 раза соответственно. По остальным компонентам превышений не обнаружено", - сообщили в пресс-службе департамента экологии.

Выявленные превышения могут указывать о возможном влиянии произошедшей аварии на водный объект, добавили там.

Для дальнейшей оценки влияния на водный объект департамент экологии совместно ФРГП "Казгидромет" по ВКО еженедельно будет проводить мониторинг состояния поверхностных вод реки Иртыш в данном районе, до окончания проверочных мероприятий.

Также, по требованию транспортной прокуратуры по Восточно-Казахстанской области, в отношении АО "КТЖ – Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" назначена внеплановая экологическая проверка, по результатам которой будут определены мероприятия по ликвидации последствий аварии.

В ТОО "Казцинк" сообщили, что несколько вагонов этого поезда, в том числе упавшие в реку, принадлежат предприятию.

"Шлак до начала транспортировки прошел высокотемпературный обжиг. Это значит, что металлы находятся в нем в нерастворимой форме, что минимизирует возможные последствия для окружающей среды. "Казцинк" совместно с партнерами будет делать все возможное, чтобы максимально эффективно устранить последствия инцидента", - заверил главный эколог "Казцинка" Казтай Такеев.