Запущена программа по обучению безработных женщин

Инициатива реализуется в рамках меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией креативной индустрии Шымкента и городским Центром трудовой мобильности. Главная задача проекта – помочь женщинам, временно оставшимся без работы, приобрести востребованные прикладные компетенции, которые позволяют начать собственное дело с минимальными вложениями.

По словам регионального координатора креативной индустрии Шымкента Жанны Елтановой, особое внимание уделяется многодетным матерям и женщинам, которым сложно совмещать традиционную занятость с семейными обязанностями.

– Мы хотим показать, что даже домашнее творчество может стать основой небольшого семейного бизнеса, – рассказывает Жанна Елтанова. – Женщины учатся соз­давать из лоскутных материалов игрушки и декоративные изделия, которые можно использовать для своей семьи или реализовать на ярмарках, через маркетплейсы и социальные сети.

Организаторы подчеркивают, что обучение полностью бесплатное: участницам предоставляют необходимые материалы и инструменты, а занятия проводят практикующие мастера. Помимо лоскутного шитья в программу войдут курсы по кройке и шитью, изготовлению предметов интерьера, декоративно-прик­ладному искусству, дизайну и другим направлениям креативной экономики.

Участница первого мастер-класса Айжан Азимбаева отметила, что подобные занятия дают возможность не только освоить новое ремесло, но и пообщаться, обменяться опытом. Здесь можно научиться создавать игрушки, подушки, декоративные изделия, получить навыки кройки и шитья.

Эксперты отмечают, что развитие креативной индустрии сегодня становится одним из новых драйверов экономики Казахстана. По оценкам профильных специалистов, ремесленничество, дизайн, производство авторских изделий, цифровой контент и другие творческие направления способны создавать новые рабочие места, особенно для молодежи и женщин, предпочитающих гибкие формы занятости.

Для Шымкента, где значительная часть населения представлена молодыми семьями, подобные инициативы имеют особую социальную значимость. Освоение прикладных профессий помогает повысить уровень занятости, способствует развитию малого предпринимательства, сохранению традиционных ремесел и формированию локальных брендов.

Организаторы сообщают, что первый мастер-класс станет началом серии бесплатных образовательных мероприятий. До конца года в Креативном хабе планируется провести десятки практических занятий по различным направлениям креативной индустрии. В перспективе наиболее активные участницы смогут продолжить обучение, получить консультации по запуску собственного дела и продвижению продукции.

Таким образом, проект выходит за рамки обычных творческих мастер-классов. Он становится частью более широкой политики по развитию человеческого капитала, поддержке женского предпринимательства и расширению возможностей для самозанятости.