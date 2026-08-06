Более 53 тысяч вакансий доступны казахстанцам на электронной бирже труда

Свыше 11 тысяч предусматривают заработную плату больше 300 тысяч тенге

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Работодатели активно ищут специалистов в сферах образования, здравоохранения, строительства, производства, транспорта и логистики. Также представлены вакансии для соискателей без специальной квалификации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Уровень заработной платы зависит от профессии, квалификации и опыта работы. Более 11 тысяч вакансий предусматривают заработную плату свыше 300 тысяч тенге.

Для квалифицированных специалистов доступны еще более привлекательные условия:

• в сфере IT – до 2 миллионов тенге;

• на производстве – до 1,7 миллиона тенге;

• в строительстве – до 1,2 миллиона тенге;

• в сельском хозяйстве и здравоохранении – до 1 миллиона тенге;

• в сфере образования – до 750 тысяч тенге.

«Если вы находитесь в поиске работы или хотите сменить сферу деятельности, заходите на Электронную биржу труда, выбирайте подходящую вакансию и сделайте следующий шаг в своей карьере», – говорится в обращении министерства.

Ранее Департамент по противодействию киберпреступности проинформировал о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе» за рубежом.