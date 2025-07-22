Министр культуры и информации РК Аида Балаева в интервью газете «Айқын» затронула вопросы книжного дела в стране и популяризации чтения среди населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

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«Сегодня, как никогда, важно развивать новые жанры. Дети и подростки проявляют интерес к комиксам, фэнтези, детективам, фантастике. Для многих из них именно эти жанры становятся первым шагом к постижению мировой литературы. Поэтому крайне важно расширять такие библиотечные коллекции, поддерживать молодых авторов и своевременно пополнять фонды библиотек», — подчеркнула Аида Балаева.

Министр отметила, что приучать детей к книгам нужно не принуждением, а с интересом, увлекая.

«Их путь к литературе может начаться с новых форматов – важно это понимать. Нам следует одновременно сохранять культурное наследие и формировать облик будущего. Это наша общая миссия», — сказала она.

Также Аида Балаева подчеркнула, что вопросы эффективного использования государственных средств на издание книг, обновления тематики и поддержки авторов должны решаться системно и стратегически, а не носить разовый характер.

Согласно поручению Администрации Президента, на 2025 год доля современной художественной, публицистической (non-fiction) и научно-популярной литературы, а также переводной и детско-юношеской литературы увеличилось до 80% от общего объёма изданий.

Следует отметить, что с первых лет независимости государство ежегодно заказывает издание книг отечественных авторов, и они поступают во все региональные библиотеки страны.

Например, с 2017 по 2024 год по государственному заказу было издано 1 487 книг общим тиражом в 4 миллиона 911 тысяч экземпляров. Помимо этого, внедрена система выплаты гонораров авторам.