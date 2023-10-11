О риске исчезновения половины лекарств из-за утраты растений предупредили ученые

В мире
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Аманжолова Айман
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Десяткам тысяч видов лекарственных растений грозит вымирание, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: kazpravda.kz

Человечество в перспективе может потерять до половины лекарств из-за исчезновения лекарственных растений. Об этом говорится в докладе «Состояние мира» международной научной группы под руководством ученых Королевских ботанических садов Кью (RBG Kew) в Великобритании. Исследование опубликовано в научном журнале Annual Review of Environment and Resources (ARER).

Согласно отчету, около половины всех цветущих растений в мире находится под угрозой вымирания. Речь идет примерно о 100 тыс. видов.

«Мы рассматриваем более 100 тыс. видов флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Если учесть, что девять из 10 наших лекарств производятся из растений, мы потенциально рискуем потерять до половины наших лекарственных препаратов», — отметила специалист по охране окружающей среды Матильда Браун.

По слова научного руководителя Королевских ботанических садов Кью Александра Антонелли, исследование в очередной раз показало, как мало людям известно о растениях и грибах на Земле.

«Мы знаем о поверхности Марса больше, чем о грибах на этой планете», — подчеркнул ученый.

Антонелли выразил надежду, что научная работа побудит политиков учитывать растения и грибы при выборе территорий для защиты в рамках международной цели по защите 30% природы Земли, а не сосредотачиваться только на животных.

Ранее ученые выяснили, что 77% еще не открытых видов растений уже находится под угрозой исчезновения.

#Великобритания #ученые #лекарства #растения #исчезновение

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