Рэпера Салехи приговорили к смертной казни в Иране

У певца есть 20 дней, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде

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Иранский революционный суд приговорил одного из самых известных рэперов Исламской Республики Тумаджа Салехи к смертной казни по обвинениям, связанным с беспорядками в Иране в 2022-2023 годах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru.

Как пишет Reuters, ссылаясь на адвоката Салехи, в своих песнях он поддержал многомесячные протесты в Иране в 2022 году, спровоцированные смертью под стражей в полиции Махсы Амини, 22-летней иранской курдской женщины, арестованной по подозрению в ношении "неподходящего" хиджаба. Салехи был первоначально арестован в октябре 2022 года после публичных заявлений в поддержку общенациональных протестов.

В 2023 году его приговорили к шести годам и трем месяцам тюремного заключения, и он избежал смертного приговора благодаря решению Верховного суда.

"Первый филиал Революционного суда (центрального города) Исфахана предпринял беспрецедентный шаг, не исполнил решение Верховного суда и приговорил Салехи к самому суровому наказанию", - сообщил его адвокат Амир Райсян. "Мы обязательно обжалуем этот приговор", - добавил он.

У Салехи есть 20 дней, чтобы обжаловать приговор в Верховном суде. Если приговор будет оставлен в силе, судебная комиссия по амнистии рассмотрит его дело, чтобы потенциально смягчить его, сообщили судебном департаменте Ирана.