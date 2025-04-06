Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, передает Kazpravda.kz
По состоянию на 5 апреля ситуация такова:
На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.
В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 176,4 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 12 кубометров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 453 кубометра воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 477 кубометров в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 742 кубометра воды в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 2 кубометра в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Ұлытау сбрасывается 219,4 кубометра воды в секунду.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1132,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 655 кубометров воды в секунду.