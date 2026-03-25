Военные и спасатели работают над предотвращением подтоплений в Аркалыке

Паводки
4

Около 70 военнослужащих Нацгвардии направлены в город для мониторинга и очистки территорий, передает Kazpravda.kz 

Фото: Пресс-служба Нацгвардии

Около 70 военнослужащих воинской части 6697, дислоцированной в Костанае, были направлены в Аркалык для оказания содействия местным исполнительным органам и спасательным подразделениям.

"В настоящее время личный состав реализует комплекс превентивных мер. Военнослужащие проводят мониторинг участков, потенциально подверженных скоплению талых вод, организовано круглосуточное дежурство, что позволяет своевременно реагировать на изменения обстановки. Особое внимание уделяется оказанию помощи населению, в первую очередь ветеранам-тыловикам. В районе «Новый» гвардейцы проводят очистку придомовых территорий от снега. На сегодняшний день очищено свыше 200 дворов, работы продолжаются в усиленном режиме", - сообщают в Национальной гвардии МВД РК.

Напомним, в регионах усилили работу по предупреждению паводков. Комплекс мероприятий МЧС охватывает мониторинг гидрологической обстановки, проведение превентивных инженерных работ, а также реализацию контролируемых взрывов на реках для предотвращения ледовых заторов. 

 

#Казахстан #паводки #МЧС

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]