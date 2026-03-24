Фото: МЧС

Комплекс мероприятий МЧС охватывает мониторинг гидрологической обстановки, проведение превентивных инженерных работ, а также реализацию контролируемых взрывов на реках для предотвращения ледовых заторов.

Работы направлены на разрушение и ослабление ледового покрова в потенциально опасных участках рек, обеспечивая беспрепятственное прохождение талых вод. Такие мероприятия проведены в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Абай. Всего выполнено 191 взрыв на различных реках, срезано 31 560 метров льда, а общая площадь обработанных участков составила 561 тысячу квадратных метров.

В области Абай продолжается мониторинг гидрологической обстановки на реке Иртыш. ДЧС проведено аэровизуальное обследование территории Бескарагайского района с применением беспилотного летательного аппарата. По итогам обследования установлено, что гидрологическая обстановка остаётся стабильной: реки постепенно выходят из зимнего режима, сохраняется ледостав и наблюдается активное снеготаяние. Для минимизации рисков подтопления даны рекомендации по очистке водоотводных каналов, контролю состояния гидротехнических сооружений и организации постоянного мониторинга паводковой ситуации.

В целях координации противопаводковых мероприятий проведена рабочая встреча руководителей ДЧС Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областей, а также представителей РГП «Казводхоз». Осуществлён облёт паводкоопасных населённых пунктов вниз по течению от Селетинского водохранилища. Оценено состояние русла реки Селета и её пропускная способность. Определены участки, где требуется проведение дополнительных взрывных работ. Особое внимание уделено населённым пунктам Изобильное, Шолаксор, Кулыколь и Каратал, где сохраняется риск подтопления при увеличении сбросов воды.

В Актюбинской области заранее определены участки с повышенным риском образования ледовых заторов, где проведены взрывные работы. Также выполнена очистка берегов рек и водопропускных каналов от камыша и густой растительности для обеспечения свободного прохождения воды.

Ранее мы сообщали, что в ВКО на фоне повышения температуры началось интенсивное снеготаяние. Спасатели проводят мониторинг вскрытия рек и объезд паводкоопасных участков с использованием беспилотников. По результатам наблюдений гидрологическая ситуация остаётся стабильной, угроз повышения уровня воды не зафиксировано. Дополнительно проведены работы по очистке арыков, водопропускных труб и мостов, заготовлены мешки с инертными материалами, а среди населения организована разъяснительная работа.

В Карагандинской области проводятся масштабные превентивные мероприятия: очищены тысячи метров арыков и водоотводных каналов, подготовлены мешки с инертными материалами, проведены аэровизуальные обследования. В регионе сохраняется значительный снежный покров, а в верховьях рек уже начался ледоход .

В Павлодарской области особое внимание уделяется селу Шолаксор, где существует риск подтопления при образовании ледовых заторов на реке Селета. Здесь запланированы дополнительные работы по дроблению и резке льда, а также усилен контроль за состоянием водопропускных сооружений и вывозом снега.

В Северо-Казахстанской области ведутся работы по укреплению защитных сооружений и дамб. Военнослужащие МЧС и другие службы заготовили тысячи мешков с инертными материалами, укладывают защитные полотна и усиливают потенциально уязвимые участки .

«В стране проводится комплексная подготовка к паводковому периоду. Реализуются превентивные меры, включая взрывные работы на реках, очистку водоотводных систем и постоянный мониторинг гидрологической обстановки. Все действия направлены на снижение рисков подтоплений и обеспечение безопасности населения. Ситуация находится на контроле», - сообщили в МЧС РК.

Все мероприятия направлены на минимизацию последствий паводков и предупреждение подтоплений населённых пунктов в весенний период.