О сокращении зарплат учителям из-за дистанционки высказались в МОН РК
Жанат Тукпиев
Вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари на брифинге в СЦК прокомментировал информацию о том, что учителям в Казахстане сократили зарплаты из-за введения дистанционного обучения, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Учителя жалуются в соцсетях, что из-за дистанционного обучения им срезали зарплаты, хотя министр говорил, что снижения не будет. Что делать учителям?" – задала вопрос журналист вице-министру во время брифинга.
Рустем Бигари заявил, что никаких сокращений зарплат не было и не планируется.
"Как министр образования и науки Асхат Аймагамбетов говорил, никаких срезов не будет. По каждому случаю нужно разбираться. Если адресно нам представят конкретные персоны, кому срезали, мы будем разбираться, соответственно, делать выводы и предложения по тем проблемам, которые были озвучены", – ответил он.