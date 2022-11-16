О цифровизации торговли высказался Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин 16 ноября выступил на Форуме стратегических инициатив-2022, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

На данной площадке он представил перспективы развития сельского хозяйства, торговли, логистики.

«Тренды, которые определяют наши реформы – это деглобализация. Плюс накладывается энергетический и продовольственный кризисы. Мы проводим вынужденные реформы, в первую очередь, в сельском хозяйстве. На примере молочной продукции отмечу, что необходимо привести в порядок статистику, гарантировать получение субсидий, создать поведенческие условия. Мы должны определить хозяйства, у которых есть кормовая база для развития молочного хозяйства, товарного животноводства и которым будем выдавать «дешевые» деньги. Также будем работать и в сфере производства красного мяса, птицы, других сельхозпродуктов. Это, повторю, вынужденная реформа, она предполагает жесткую направленность государственных средств для получения результата. Потому что все происходит в результате внешнего сжатия рынков, когда мы начали импортировать инфляцию, которая бьет по социальному самочувствию граждан», – заявил Серик Жумангарин.

Также вице-премьер заявил о необходимости соблюдения агрономических показателей всеми хозяйствами как безусловного поведенческого условия для получения господдержки.

Отдельно Серик Жумангарин остановился на изменении экспортной логистики поставок товаров, что в недалеком будущем неминуемо приведет к тому, что нужно будет пересматривать глубину передела сельхозпродукции. На примере зерна, которое сложно доставить на рынки Восточной Африки, но его продукты переработки в виде муки и макаронных изделий – вполне.

Вице-премьер привел данные исследований, согласно которым в настоящее время торговля совокупно составляет 18,3% в структуре ВВП Казахстана. При этом 63% населения земного шара составляют люди моложе 40 лет, которые предпочитают 85% покупок совершать онлайн и 40% покупок оформлять через мобильный телефон.

«Это может привести к тому, что торговля будет постепенно переходить в цифровой формат, и традиционные магазины уйдут. Сначала это будет магазин, потом магазин-склад, потом магазин – бондовый склад или вообще fulfilment-центр. Государственная политика будет направлена на поддержку развития современного формата торговли, торговых центров категории «А», – подчеркнул он.