Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика

О цифровизации торговли высказался Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин 16 ноября выступил на Форуме стратегических инициатив-2022, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

На данной площадке он представил перспективы развития сельского хозяйства, торговли, логистики. 

«Тренды, которые определяют наши реформы – это деглобализация. Плюс накладывается энергетический и продовольственный кризисы. Мы проводим вынужденные реформы, в первую очередь, в сельском хозяйстве. На примере молочной продукции отмечу, что необходимо привести в порядок статистику, гарантировать получение субсидий, создать поведенческие условия. Мы должны определить хозяйства, у которых есть кормовая база для развития молочного хозяйства, товарного животноводства и которым будем выдавать «дешевые» деньги. Также будем работать и в сфере производства красного мяса, птицы, других сельхозпродуктов. Это, повторю, вынужденная реформа, она предполагает жесткую направленность государственных средств для получения результата. Потому что все происходит в результате внешнего сжатия рынков, когда мы начали импортировать инфляцию, которая бьет по социальному самочувствию граждан», – заявил Серик Жумангарин.

Также вице-премьер заявил о необходимости соблюдения агрономических показателей всеми хозяйствами как безусловного поведенческого условия для получения господдержки.  

Отдельно Серик Жумангарин остановился на изменении экспортной логистики поставок товаров, что в недалеком будущем неминуемо приведет к тому, что нужно будет пересматривать глубину передела сельхозпродукции. На примере зерна, которое сложно доставить на рынки Восточной Африки, но его продукты переработки в виде муки и макаронных изделий – вполне. 

Вице-премьер привел данные исследований, согласно которым в настоящее время торговля совокупно составляет 18,3% в структуре ВВП Казахстана. При этом 63% населения земного шара составляют люди моложе 40 лет, которые предпочитают 85% покупок совершать онлайн и 40% покупок оформлять через мобильный телефон.

«Это может привести к тому, что торговля будет постепенно переходить в цифровой формат, и традиционные магазины уйдут. Сначала это будет магазин, потом магазин-склад, потом магазин – бондовый склад или вообще fulfilment-центр. Государственная политика будет направлена на поддержку развития современного формата торговли, торговых центров категории «А», – подчеркнул он.

Популярное

Все
Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома
В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем
Как выжить в условиях BANI
Гузель Яхина: Пишу о том, что мне кажется важным – сегодня и сейчас
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать производство в Казахстане
Город яблоневого цвета
Согласно логике реформ
Фундамент правового государства
Чтить память предков
Инструмент совершенствования законодательства
Древний, таинственный, «усатый»
Несколько взрывов прогремели в Стамбуле
Дан наказ ему за запах
​​​​​​​Вместо тысячи слов
На сцене цветы жизни
Поселок происшествий
Унесенные ветром
​​​​​​​Успехи на кортах
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Правительство , Экономика
В Правительстве обсудили актуальные вопросы предприниматель…
Экономика
Bank RBK лидирует по темпам роста вкладов клиентов
Президент , Экономика
"Алматы попал в "ловушку средних доходов" – президент
Международное сотрудничество , Правительство , Технологии
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать произ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]