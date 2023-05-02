Об агрессивном экспорте высказался глава Минторговли

По его словам, необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивость к кризисам в продовольственном секторе.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен ход реализации Плана обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы, передает Kazpravda.kz.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что, исходя из общего потребления всего населения страны, основными импортозависимыми товарами на сегодня являются сахар, мясо кур, сыр и творог, масло сливочное, масло подсолнечное, макаронные изделия, капуста и лук в период межсезонья.

"По некоторым товарам мы отмечаем обеспеченность значительно выше потребления населения страны. Однако, мы неоднократно сталкиваемся с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции. Нам необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивость к кризисам в продовольственном секторе", - сказал Жумангарин.

С целью предотвращения агрессивного экспорта лука вводился запрет на 3 месяца, который до истечения запрета заменен на квотирование. Данная мера позволила обеспечить население луком и нивелировала риск резкого роста цен, как это было в предыдущие годы на капусту и картофель.

Как отметил Серик Жумангарин, продолжается работа по контрактации осеннего урожая 2023 года для обеспечения межсезонья 2024 года. На сегодня сформировано порядка 90 тыс.тонн продукции. Регионам необходимо активизировать контрактацию на межсезонье следующего года.

Для обеспечения насыщения внутреннего рынка в мае-июне прорабатывается вопрос поставок ранних импортных овощей.

Так, на сегодня ГУП "Таджагропромэкспорт" готов предоставить ранний лук в объеме до 50 000 тонн. Для организации поставки раннего лука привлечен Филиал АО "KTZ Express" - "KZTE Commerce". Данная компания обеспечит централизованный закуп лука, таможенную очистку, приемку товара и его распределение по региональным СПК.

Местные исполнительные органы и региональные СПК должны своевременно забирать товар со станции Сарыагаш для обеспечения поставок в регионы и ценовой стабильности, отметил вице-премьер.

Также совместно с "UZKAZTRADE" отработан вопрос закупа капусты из Узбекистана с учетом доставки стоимостью 130 тг/кг.

При этом ранняя капуста по аналогичной цене реализуется фермерами Туркестанской области. В целях поддержки ОТП от закупа узбекской капусты отказались. Информация о производителях капусты доведена до всех регионов. Ожидается, что цена на продукцию с поля продолжит снижаться в мае. Для обеспечения рынка ранним картофелем прорабатываются поставка из Пакистана и Узбекистана.

На сегодня из всех объектов хранения только порядка 200 овощехранилищ в стране оснащены климатическим оборудованием.

"При проведении анализа с целью определения запасов мы столкнулись с проблемой отсутствия данных для формирования достоверного товарного баланса. В этой связи нами внесено предложение в Бюро национальной статистики разработать и внедрить отчет по запасам в овощехранилищах. Местным исполнительным органам поручено провести инвентаризацию незарегистрированных овощехранилищ с последующей регистрацией и постановкой их на налоговый учет", - сказал Жумангарин.

Кроме того, Министерству сельского хозяйства, Министерству торговли и интеграции и местным исполнительным органам необходимо разделить овощехранилища по категориям. В дальнейшем это позволит охватить учетом все овощехранилища и получать достоверные данные по запасам в стране.

"Также проведена предварительная оценка всех объектов хранения, по результатам которой мы видим значительный дефицит в мощностях хранения. При этом если в расчет будем брать только хранилища, отвечающие требованиям современных форматов хранения, тогда дефицит будет намного больше. По результатам инвентаризации Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года будет дорабатываться", - заключил глава Минторговли.