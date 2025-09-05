О возможном открытии авиарейса в Нью-Йорк стало известно на встрече в МИДе

4

Заместитель министра иностранных дел  Алибек Куантыров провёл встречу с представителями ведущих американских компаний, прибывших в Казахстан в рамках торговой миссии США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе переговоров стороны обсудили статус реализуемых и перспективных проектов, а также расширение присутствия американских компаний на казахстанском рынке.

Так, в рамках встречи представители Honeywell сообщили, что компания уже реализует деятельность через четыре предприятия в Казахстане, а также открыла две образовательные программы для студентов. В ближайшей перспективе компания планирует расширять своё присутствие в стране.

Apple и Meta затронули вопросы, связанные с развитием дата-центров, и обратились с просьбой о содействии в решении инфраструктурных и регуляторных вопросов.

The Coca-Cola Company проинформировала о запуске завода в Шымкенте и планах по строительству ещё одного предприятия в Актюбинской области, выразив заинтересованность в поддержке со стороны государственных органов.

Boeing представила планы по расширению деятельности в Казахстане, включая программы по обучению и подготовке местных специалистов в сфере авиации.

Ряд американских компаний также выразили заинтересованность в выходе на рынок Казахстана через открытие производств и развитие торговых направлений.

Хуршид Чокси, старший вице-президент Торговой палаты США, отметил, что Казахстан остаётся ключевым партнёром американского бизнеса в регионе и открывает новые возможности для инвестиций в сферы индустриализации, инноваций и логистики.

А.Куантыров подчеркнул высокий уровень интереса американских компаний к Казахстану.

«Мы видим серьёзное стремление американского бизнеса к расширению сотрудничества с Казахстаном. Открытие прямого рейса Алматы-Нью-Йорк в следующем году, который уже давно назрел с учётом уровня наших отношений, станет дополнительным стимулом для развития партнёрства и откроет новые возможности для бизнеса», – отметил он.

По итогам встречи стороны договорились продолжить детальную проработку озвученных инициатив и обеспечить всестороннее сопровождение проектов, чтобы максимально быстро перевести достигнутые договорённости в практическую плоскость.

