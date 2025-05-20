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В Осакаровском районе идет второй этап строительства современной ветроэлектростанции. На объекте уже смонтировано семь ветрогенераторов, суммарная мощность которых составляет 50 МВт, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Высота каждого ветряка с учетом лопастей огромная – более 200 метров. Это сопоставимо с высотой небоскреба в 60 этажей.

После завершения строительства установленная мощность объекта ВИЭ будет составлять 150 МВт. Он будет включать в себя 21 ветряк.

«Мощность одного ветрогенератора – 7,7 МВт. Могу с уверенностью сказать, что это самое мощные ветряки, которые установлены в СНГ. Мы установили турбины новейшей модели производства КНР. Они прошли сертификацию авторитетнейшей компании с мировым именем - UL Solutions, подтвердив качество и надежность», – отмечает технический директор компании-подрядчика «Гиперборея» Дмитрий Силантьев.

На этой же площадке подрядчик с нуля выстроил современную электрическую подстанцию. Она принимает электроэнергию от ветряков и направляет в общую энергосеть Казахстана.

Инвестиции в реализацию проекта по строительству ветроэлектростанции в поселке Осакаровка за 2024 год составили 23,4 млрд тенге.